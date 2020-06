ANTALYA İçişleri Bakanlığı, Kumluca'da yolsuzluk iddiaları üzerine müfettiş görevlendirdi

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Kumluca 'da yolsuzluk iddiaları üzerine müfettiş görevlendirdiİÇİŞLERİ Bakanlığı, CHP'nin 24'üncü dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, Antalya'nın Kumluca Belediyesi ile ilgili 21 Mayıs günü Twitter hesabı üzerinden yaptığı yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla ilgili inceleme başlattı. Sapan müfettişlere ifade verirken, Kumluca Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Köleoğlu, iddiaların iftira olduğunu savunup, Yıldıray Sapan hakkında Kumluca Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.Yıldıray Sapan, 21 Mayıs günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek, "Kılıçdaroğlu haftalardır AK Partili belediyenin 500 bin TL rüşvet aldığını konuşuyor. Fakat Kumluca Belediyesi'nin aldığı iddia edilen 2 milyon TL'den hiç söz etmiyor. KK'ya bir Rus atasözünü hatırlatayım; Eviniz camdan ise başkasının evini taşlamayın" dedi. Yıldıray Sapan, paylaşımında Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu da etiketledi.MÜFETTİŞLLER ANTALYA'DAİçişleri Bakanlığı, Sapan'ın bu paylaşımındaki iddiaların, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve birçok kişi tarafından sosyal medyada gündeme getirilmesi üzerine inceleme başlattı. Bakanlığın söz konusu iddiaları incelemek üzere görevlendirdiği müfettişler Antalya'ya geldi.2 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASIYaklaşık 2- 2.5 aydır Kumluca Belediyesi ile ilgili hem sosyal hem de yerel medyada bazı iddialar yer aldığını belirten Yıldıray Sapan, "Bu böyle devam ederken Kılıçdaroğlu'nun Serik'te sözde rüşvetle ilgili irdelemek istediği bir konu vardı. Şimdi Yalova'da 22 milyon liralık rüşvet konusu, tutuklu belediye başkanı ve yardımcıları var. Sinan Aygün'ün, Ankara Belediyesi'nden kendisinden rüşvet istendiğine dair birtakım iddialar var. Kumluca Belediyesi'nde hem imar hem doğrudan temin ve diğer başka yollarla yolsuzluklar yapıldığı, 2 milyon liraya yakın rüşvetler alındığı iddiaları dolandı" diye konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendi evini temizlemeden bir başkasının evine taş atmasının kendisine dokunduğunu belirten Sapan, "Gönül isterdi ki Kılıçdaroğlu sayın cumhurbaşkanına gidip, 'Bu kanayan bir yaradır, bu para yöneten kişilerin bazılarının zaman zaman tenezzül ettiği bir olaydır. Gelin bunu birlikte çözelim, rüşvete birlikte parmak basalım. 'Ne sizin rüşvetçiniz ne benim rüşvetçim iyidir' kavramına prim kazandırmayalım. Buradan birlikte hareket edelim' demesiydi. Ama bunu demediği gibi 'Senin rüşvetçin kaka, benim rüşvetçim iyidir' mantalitesini seçmiştir. Ben buna karşıyım" dedi.MÜFETTİŞLERE İFADE VERDİBu konuların üstünü örtmek için başka bir konunun ortaya atıldığını iddia eden Sapan, 'Bir belediye başkanı neden ihale yapmaz da her şeyini doğrudan temin yöntemiyle alır' Bir başkan neden kendi yardımcıları ve bürokratlarına danışmaz da sadece karısına danışır? Bunlar hep şüphe uyandıracak, kamuoyunu rahatsız edecek şeylerdir. Kumluca'da da bu olmuştur. İmarda, doğrudan teminlerde, promosyonlara varana kadar alınmıştır. Sağ olsun İçişleri Bakanlığı bu feryadımızı duydu, yalnız bırakmadı ve buraya müfettişlerini gönderdi. Ben de dün itibarıyla müfettiş arkadaşlara bildiğim ve elimde olan her şeyi aktardım. Umarım doğru bir şekilde sonuçlanır ve sorumlular gereken cezayı alır" diye konuştu.'BAKANLIKTAN MÜFETTİŞ TALEP ETTİK'Sosyal medyadaki iddiaların tamamının iftira olduğunu belirten Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep etmiştik. Müfettişlerin incelemesi sürüyor ve raporlarını yazacaklar. Hepsi iftira ve 'toplum nezdinde tartışılan bir belediye başkanı olsun' diyerek bu noktaya taşımak istiyorlar. Belediye bir kamu kurumudur, yapılan her şey resmi işlemler çerçevesinde kayıt altında yapılır" dedi.'BÖYLE BİR KÖŞK YOK'Köleoğlu, belediyenin maske alımı, deniz obasına kayıtsız 430 bin lira harcayıp kendine köşk yaptırdığı, bir oto parçacısının belediyenin genel tedarikçisi olduğu gibi iddiaların doğru olmadığını belirterek, hepsinin iftira olduğunu söyledi. Deniz obasında olduğu öne sürülen köşk fotoğrafının yalan olduğunu belirten Köleoğlu, 'Herhangi bir resim koyup paylaşmışlar. Böyle bir köşk yok. Linç kampanyasında bulunulsun diye kafalarına göre bir fotoğraf paylaşmışlar" diye konuştu.'1.5 YILDA 45 İŞÇİ ÇIKARTILDI'Başkan Köleoğlu, belediyeden işçi çıkarımıyla ilgili 1.5 yılda ihtiyaç olmaması ve sözleşmeleri bitmesi nedeniyle 45'e yakın kişinin çıkarıldığını kaydetti. Çalışmasına izin verilmediği belirtilen asfalt tesisinin izinsiz, kaçak yapı statüsünde olduğunu belirten Köleoğlu, 'Bir kişi belediyeden haber siz temel atmış. Bu yüzden işlem yaptık ve savcılığa da sevk ettik. Adrasan'da örneğin birçok kaçak yapı ve otel yıkımı da yaptık" dedi.SAPAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUKöleoğlu, İYİ Partili bir meclis üyesinin de yolsuzluk iddialarıyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapmasını, "Herkesin kendi düşüncesi, niyet okuyamam, bilemiyorum" sözleriyle değerlendirdi. Köleoğlu, Sapan'ın 2016'da partiden ihracı için yönetici olarak imza attığını, bu yüzden husumeti olduğunu ve 2 milyon liralık para iddiasıyla iftira kampanyası başlattığını belirtti. Köleoğlu, Yıldıray Sapan hakkında Kumluca Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi.'MIZRAK ÇUVALA SIĞMAYINCA MÜFETTİŞ İSTİYORSUNUZ'AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kumluca'daki yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Taş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Kumluca Belediyesi'nde il başkanı, belediye başkanı, ilçe başkanı ve meclis üyeleri toplantı üstüne toplantı yaptı. Bizim açıklamalarımızdan önce ve hemen sonra. Ardından biz sosyal medyada paylaşımlar yaptık. Paylaşımların ardından 'Kumluca'da yolsuzluk var' iddiamızı ortaya koyunca İYİ Partili meclis üyesi de birtakım sorular sordu. 'Belediye üzerinden ürünler niye tek şirketten, sürekli aynı yerden alınıyor' diye sordu. Bizim sosyal medyadaki paylaşımlarımızın ardından CHP il başkanı, 'Serik Belediyesi ve Kumluca Belediyesi'ne müfettiş gönderin o zaman' dedi. Biz de CHP il başkanına 'Mızrak çuvala sığmayınca müfettiş istiyorsunuz' diyoruz. Ama müfettiş 10 gün önce geldi ve şu anda yolsuzlukla ilgili Kumluca Belediyesi'nde araştırma yapıldı. O yüzden CHP il başkanı bu açıklamayı yapmakta geç kaldı. Yolsuzluk tartışmaları Kumluca'da ayyuka çıktı. Kendi meclis üyeleri yolsuzluk iddialarını sosyal medyaya taşıdı ve bu yaptığı paylaşımları da sildirdiler. Bu da sıkıntılı bir durumdur, demokrasiye yakışmaz. İYİ Partili meclis üyesi, 'yolsuzluk var' dedi hemen ardından paylaşımlarını sildirdiler. Oradan burnumuza çok kötü kokular geliyor. Diyoruz ki, bizim belediyecilik anlayışımız şeffaftır, büyükşehir belediyesi bizdeyken defalarca müfettişler gelmiştir ve gerekli çalışmaları yapmıştır. Aynı şekilde Serik Belediyesi'ne hem 2018, hem de 2019 yılında müfettişler gelmiş ve gerekli inceleme yapmıştır ve belediyede herhangi bir yolsuzluk, usulsüzlük, şüpheli işleme rastlanmamıştır."