Haberler » Güncel » Antalya iki gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu - Haber

Antalya iki gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

İki gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulunduANTALYA'da komşularının iki gündür haber alamadığı yalnız yaşayan Fatma Türkiş (72), evinde ölü bulundu.

22.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:02
İki gündür alınamayan kadın evinde ölü bulundu
ANTALYA'da komşularının iki gündür haber alamadığı yalnız yaşayan Fatma Türkiş (72), evinde ölü bulundu.
Olay, ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evde tek başına yaşayan Fatma Türkiş'in, iki gün önce ışığının yandığını gören komşuları, kapıyı çaldı ancak cevap alamadı. Bugün saat 16.00 sıralarında kadının kapısını tekrar çalan komşuları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını kırıp içeri girdi. Yatak odasında hareketsiz şekilde yatar halde bulunan Fatma Türkiş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının bir süredir hasta olduğu öğrenildi.
Ekiplerin incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya iki gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Kepez, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:38  Haşdi Şabi'yi bölgelerinde istemeyen Musullular Erbil'deki BM ofisi önünde eylem yaptı
19:36  Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, tarihi mekanları gezdi
19:33  Kayserispor'da gözler MKE Ankaragücü maçına çevrildi
19:31  Spor konyaspor 3 eksikle çalıştı
19:30  Manisa'da eski iş yerinden kasa çalan zanlı tutuklandı
22.01.2020 19:44:26