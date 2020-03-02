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Antalya-iki katlı evde yangın

İki katlı evde yangınANTALYA'da henüz bilinmeyen nedenle iki katlı evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

02.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:40
İki katlı evde yangın
ANTALYA'da henüz bilinmeyen nedenle iki katlı evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 13.00 sıralarında ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1825 sokakta, Zafer Erkol'a ait iki katlı evde meydana geldi. Alevlerin kısa sürede tüm evi sardığı yangına müdahale için olay yerine Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 45 dakikada söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
Antalya-iki katlı evde yangın

Varsak, Kepez, Güncel

Kaynak: DHA


2.03.2020 15:28:23