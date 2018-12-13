13 Aralık 2018, 10:38
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Son Dakika! Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan Beylik Tabancasıyla İntihar Etti

Son dakika! Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Kepez ilçesi seyir terasında saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti.

Kepez ilçesi seyir terasında saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti.

BEYLİK TABANCASIYLA İNTİHAR ETTİ

Alınan bilgiye göre, Kepez Varyant seyir terasında bir otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. 112 Acil Servis ekibi, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaaslan'ın, beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ali Karaaslan,Antalya
13 Aralık 2018 Perşembe 10:38



YORUMLAR (13)
OSMANİYE: DAHA 2 GÜN ÖNCE EMNİYET MÜDÜRÜNÜ ÖLDÜREN POLİS NE İÇİN ÖLÜRDÜĞÜNÜ BİLMİYOR. İNSANLAR ARTIK TAHAMMÜLSÜZ OLDU. DEVLETTEN GELEN HER ŞEYE SABIR EDİLİYOR EN UFAK BİR ŞEYE SIK KAFASINA YADA İNTİHAR ET. ESERİNİZLE ÖVÜNÜN SAYIN DEVLET BÜYÜKLERİMİZ IRAK IN SON DEMLERİ DE BÖYLEYDİ HATIRLARSANIZ
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BİLAL: teşkilattaki intiharların sebebleri araştırılıp önlenmeli en çok polis intiharlarının gerçekleştiği ülke Türkiye bunun sebebi teşkilat içinde biliniyor anca üst taraf bilmiyor sanırım
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TALİP ZEHİROĞLU: Ya yarabbim bu polislerimize yardım et. Bu acı olaylar içimi gerçekten çok acıtıyor. Ölen emniyet mensuplarına rahmet et. eş ve çocuklarına sabırlar nasıp et. Bütün emniyet teşkilatının başı sağ olsun
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ADINIZI YAZIN: bu gerceklerden kacmayin her gun kac insan oluyor ve ya olduruluyor ne hale geldi turkiye bastakiler hic umrunda degil onlar secim yarisinda
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VTN53: ALLAH RAHMET EYLESİN. MEKANI CENNET OLSUN. AİLESİNE SABIR VERSİN.
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