ANTALYA İliğiyle can veren babasına 'kalp' dolu hediye

İliğiyle can veren babasına 'kalp' dolu hediyeANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5), geçen yıl babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu ilik nakliyle yeniden hayata bağlandı.

21.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:54
İliğiyle can veren babasına 'kalp' dolu hediye
ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5), geçen yıl babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu ilik nakliyle yeniden hayata bağlandı. Çağdaş Yazıcı'nın babalar gününü kutlayan Öykü Arin, babasının resmini çizip sevgisini gösteren küçük küçük kalpler koymayı ihmal etmedi.
İzmir'de Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde, ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin'in ilik savaşı halen devam ediyor.
'BABACIM BABALAR GÜNÜN KUTLU OLSUN'
Öykü Arin, iliklerine can olan babası Çağdaş Yazıcı'nın babalar gününü kutladı. Babasının resmini yapan Öykü Arin, resmin etrafına sevgisini gösteren kalpler koymayı ihmal etmedi. Babasına sımsıkı sarılarak öpücükler konduran Öykü Arin, "Babacım babalar günün kutlu olsun" dedi.
'İLİKLERİNDE DOLAŞAN CAN OLDU'
Baba- kızın mutlu anlarını paylaşan anne Eylem Şen Yazıcı, "Bazı babalar çocukları için her şeyini verir gerçekten. Çağdaş da canımız kızımız Öykü Arin'imiz için öyle yaptı, yapıyor. İliklerinde dolaşan can oldu ona. Öykü Arin de ona babalar gününde kalplerle dolu tatlış bir resim yapmış. Daha nice nice bol gülmeli, eğlenmeli, boğuşmalı, oyunlu babalar günlerine. Çocuklarına can olan tüm babaların, babalar günü kutlu olsun" dedi. ANTALYA İliğiyle can veren babasına ’kalp’ dolu hediye

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Anne, Güncel, Haber

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