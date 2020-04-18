ANTALYA İmam cemaati tıraş etti, müftülük bülten yayınladı
İmam cemaati tıraş etti, müftülük bülten yayınladı Antalya Türbeli Camii imam- hatibi Mahmut Sami Gündüz, koronavirüs nedeniyle yaşı gereği evden çıkamayan ve berberlerin kapalı olması yüzünden saç tıraşı olamayan 85 yaşındaki Ali Çimen'i evine giderek traş etti.
18.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:16
Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal, Türbeli Camii'nin tadilatta olmasından dolayı kapalı olduğunu, imam Mahmut Sami Gündüz'ün de Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev aldığını belirtti. Uysal, "Vefa gruplarına gelen her türlü talep ve hizmet karşılanıyor" diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınının yayılmaması için 21 Mart'ta 81 il valiliğine genelge gönderip berber ve kuaför salonlarını kapatmıştı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Mahmut Sami, Muratpaşa, Ali Çimen, Antalya, Güncel