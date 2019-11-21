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Antalya ingiliz turistleri taşıyan gemi alanya'ya demirledi

İngiliz turistleri taşıyan gemi Alanya'ya demirlediAntalya'nın Alanya ilçesinde çoğunluğu İngiliz vatandaşı 1401 yolcunun bulunduğu 'Marella Dream' adlı lüks kruvaziyer, limana demir attı.

21.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:28
İngiliz turistleri taşıyan gemi 'ya demirledi
'nın Alanya ilçesinde çoğunluğu İngiliz vatandaşı 1401 yolcunun bulunduğu 'Marella Dream' adlı lüks kruvaziyer, limana demir attı.
Kıbrıs'ın Limasol Limanı'ndan hareket eden 'Marella Dream' adlı Malta bayraklı gemi, çoğunluğu İngiliz vatandaşı 1401 yolcu ve 608 mürettebatıyla sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demir attı. Gemiden inen yolculardan bazıları şehir turuna katılmak için limana gelen otobüslere bindi. Bazıları da Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu yerleri yaya olarak gezmeyi tercih etti. Lüks geminin akşam saatlerinde Alanya'dan Marmaris'e hareket edeceği belirtildi.
Antalya ingiliz turistleri taşıyan gemi alanya'ya demirledi

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA


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