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Antalya intihar etti, eşini sorumlu tuttu; kimyasal madde şühesi

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde futbol saha komiseri Muzaffer P. (66), sosyal medya hesabında kimyasal madde kullanarak intihar edeceğine dair paylaşımda bulunduktan sonra yaşamına son verdi.

04.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:49
ANTALYA'nın ilçesinde futbol saha komiseri Muzaffer P. (66), sosyal medya hesabında kimyasal madde kullanarak intihar edeceğine dair paylaşımda bulunduktan sonra yaşamına son verdi.
İtfaiye ekiplerinin kapısını spiral makinesiyle keserek açtığı daireye özel kıyafetler giyerek giren sağlık ve AFAD ekipleri inceleme yaptı. Muzaffer P., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda eşinin kendisini dolandırdığını, ölümünden de sorumlu olduğunu iddia etti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
Antalya intihar etti, eşini sorumlu tuttu; kimyasal madde şühesi

Kepez, Güncel

Kaynak: DHA


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