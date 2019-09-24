Haberler » Güncel » Haber

Antalya intihar girişiminde bulunan eşini kurtardı

İntihar girişiminde bulunan eşini kurtardıAntalya'nın Kumluca ilçesinde seranın demirine bağladığı iple intihara kalkışan M.Ç. (36), kendisini merak ettiği için seraya gelen eşi tarafından kurtarıldı.

24.09.2019 11:59
İntihar girişiminde bulunan eşini kurtardı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde seranın demirine bağladığı iple intihara kalkışan M.Ç. (36), kendisini merak ettiği için seraya gelen eşi tarafından kurtarıldı. Eşini ipten kurtaran kadın daha sonra sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Kumluca'ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Sungurlar sokaktaki serada ortakçı olarak çalışan M.Ç., seranın demirine bağladığı iple intihar girişiminde bulundu. Saat 10.00 sıralarında eşini merak edip seraya gelen kadın, M.Ç.'yi boynundan iple asılı halde buldu. Kadın eşini ipten kurtardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.Ç.'yi ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya intihar girişiminde bulunan eşini kurtardı

Antalya, Kumluca, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:22 Kaymakam Can ve Başkan Ensari, cami inşaatında incelemelerde bulundu
14:22 Engelli çocukları 'okul öncesi eğitim' ile buluşturacak proje
14:22 Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
14:21 Kars kaza kurbanı baba ve 3 oğlu toprağa verildi
14:21 Emniyet Müdürü Bilgiç başkanlarla vedalaştı
14:20 İstanbul Valiliği, okullarda depremden kaynaklı bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı
14:20 Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı (2) - ŞANLIURFA