Antalya İş Makinesi Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

06 Aralık 2018 Perşembe 14:57



06 Aralık 2018 Perşembe 14:57

İş makinesi hırsızlığı şüphelileri yakalandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde 2 tonluk taş eleme makinesini kepçeyle çalmaya çalışmakla suçlanan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.Manavgat'ın Boztepe Mahallesi Alara Çayı kenarında Fatih Tezcan'a ait kullanılmayan kum ve çakıl ocağından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından operasyon yapıldı. Dün yapılan operasyonda, aynı yerden daha önce de demir elektrik direğini çalmakla suçlanan Y.C. ile T.Y., 2 tonluk taş eleme makinesini kepçeyle çalmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.C.'nin özel bir firma adına taşeron olarak Alanya'da kepçe operatörlüğü yaptığı, olay yerinde ele geçirilen kepçenin de aynı firmaya ait olduğu belirlendi.'SEYYAR BİR HURDACIYA VERDİM'Gözaltına alınan Y.C. ve T.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Y.C., hırsızlık suçlamasını kabul etmeyerek, İki hafta kadar önce Alara Çayı kenarında kepçeyle çakıl arıyordum. Daha sonradan eski kum ocağı olduğunu öğrendiğim yerde atıl halde bir direk gördüm. Atıl durumda ve sahipsiz olduğunu düşünerek trafo direğini kepçeyle ikiye katlayıp, büktükten sonra yükleyerek götürdüm ve Alanya tarafında yolda gördüğüm seyyar bir hurdacıya verdim, karşılığında 50 lira aldım. Kendime harçlık yaptım dedi.'MAKİNE PARÇASINI KEPÇEYLE GÖTÜRDÜM'Aynı yere yine çakıl aramak için kepçeyle geldiğini kaydeden Y.C., Tanımadığım bir kişi bana orada bulunan yaklaşık 2 ton ağırlığında olan demir makine parçasını göstererek, 'Bunu buradan kaldır, biraz ileriye bırak, sana harçlık vereyim' dedi. Ben de makine parçasını kepçeyle götürdüm ve tanımadığım adam bana 50 lira verdi. Dün yine aynı yere çakıl aramaya geliyordum, yolda arkadaşım T.Y. beni aradı ve canının sıkıldığını söyledi. Onu da alıp eski kum ocağına geldim. Bu sırada muhtar olduğunu söyleyen biri gelerek bizim hırsızlık yaptığımızı söyledi. Birkaç dakika sonra jandarma gelerek bizi karakola götürdü diye ifade verdi.T.Y. de hırsızlık olayıyla ilgisi olmadığını iddia ederek, dün canı sıkıldığı için arkadaşıyla geldiğini, bu sırada jandarmanın kendilerini gözaltına aldığını anlattı.Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.