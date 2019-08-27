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Antalya iş yerinde patlama 4 yaralı

İş yerinde patlama 4 yaralıAntalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

27.08.2019 13:48
Antalya iş yerinde patlama 4 yaralı
İş yerinde patlama 4 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Polis patlamanın sebebini araştırıyor.
Olay, saat 11.00 sıralarında Evrenseki Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki bir emlak dükkanında meydana geldi. 2 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama yaşandı. Olayda Yakup Duman, Masal Tığlı, Zehra Orhan ve Alican Mizan Tek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Ekipler patlamanın sebebini araştırıyor.
Antalya iş yerinde patlama 4 yaralı

Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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