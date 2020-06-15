ANTALYA İş yerinin önünde bulduğu geyik böceğini korumaya aldı

İş yerinin önünde bulduğu geyik böceğini korumaya aldıANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çalışan Ramazan Keskin (54), sabah iş yerinin önünde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan geyik böceği buldu.

15.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:04
İş yerinin önünde bulduğu geyik böceğini korumaya aldı
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çalışan Ramazan Keskin (54), sabah iş yerinin önünde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan geyik böceği buldu. Keskin, "Kimi arayacağımı bilemedim. Kurumların gelip teslim almasını bekliyoruz" dedi.
Kumluca Toptancı Hali'nde çalışan Ramazan Keskin ve arkadaşları, bugün saat 08.00 sıralarında iş yerinin önünde daha önce hiç görmedikleri bir böceğe rastladı. Ramazan Keskin yaklaşık 5 santim uzunluğundaki böceği eline alıp, incelemeye başladı. Araştırdıklarında bu böceğin, Hatay bölgesinde yaşadığı ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olduğu bilinen geyik böceği olduğunu anladı. Ramazan Keskin'in kendi imkanlarıyla korumaya aldığı böceğin bir kanadının kırık olduğu görüldü.
Hayvanı hangi kuruma teslim edeceğini bilemediğini söyleyen Ramazan Keskin, "Saat 08.00 sıralarında Kumluca Toptancı Hali'nde satış yaparken tesadüfen bu böceği gördüm. Hatay bölgesinde yaşayan ve nesli tükenmek olan bir böcek olduğunu öğrendim. İlgili kurumlara teslim etmek için sahiplendim. İlgili görevlilere teslim edeceğiz. Kimi arayacağımı bilemedim. Kurumların gelip teslim almasını bekliyoruz" dedi. ANTALYA İş yerinin önünde bulduğu geyik böceğini korumaya aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kumluca, Keskin, Sabah, Güncel, Haber

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