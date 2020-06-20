ANTALYA İşaret diliyle Babalar Günü'nü kutladılar

İşaret diliyle Babalar Günü'nü kutladılarAntalya'nın Serik ilçesindeki Türk İşaret Dili Kursu'na katılan kursiyerler, Babalar Günü için 'Bana bir masal anlat baba' şarkısını işaret diliyle okundu.

20.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:01
İşaret diliyle Babalar Günü'nü kutladılar
Antalya'nın Serik ilçesindeki Türk İşaret Dili Kursu'na katılan kursiyerler, Babalar Günü için 'Bana bir masal anlat baba' şarkısını işaret diliyle okundu.
Serik Yeni Mahalle'de bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) binasında Türk İşaret Dili Kursu telafi dersleriyle yeniden başladı. Türk işaret dili öğretmeni Elvan Alataş, nezaretinde başlayan kursa 15 yaş üstü 30 kursiyer katıldı. Kursiyerler, öğretmenleri Elvan Alataş eşliğinde Babalar Günü'ne özel bir kutlama yaptı. Kursiyerler tarafından 'Bana bir masal anlat baba' şarkısı işaret diliyle okundu.
ATASEM Serik Birim Sorumlusu Şeyda Öztürk, "Pandemi süresince ara verdiğimiz kurslarımıza kaldığımız yerden telefi eğitimleriyle başladık. Türk işaret dili kursumuzda Babalar Günü dolayısıyla bizi canı gibi seven, her yerde kollayan kahraman babalarımızın bu önemli günlerinde işaret diliyle onlara sürpriz yapmak istedik" dedi. ANTALYA İşaret diliyle Babalar Günü’nü kutladılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Babalar Günü, serik, Güncel, Haber

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