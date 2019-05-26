26.05.2019 11:22
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"İspiyonculuğun Sonu Budur" Deyip Arkadaşının Kulağını Kesti

Bir suçtan aranan saldırgan, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşını dövdükten sonra, "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek arkadaşının sol kulağını kesti. Yaralı şahıs, arkadaşından şikayetçi oldu, kulağına ise 50 dikiş atıldı.

Antalya'da, bir suçtan aranan Murat G., kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı Muhittin Y.'ye önce yumruk attı sonra da "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek maket bıçağıyla kulağını kesti. Yaralanan Muhittin Y.'nin kopmak üzere olan kulağına 50 dikiş atılırken polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesindeki olay, 24 Mayıs Cuma günü meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir suçtan aranan ve turizm sektöründe çalışan Murat G.'yi Konuksever Mahallesindeki adresinde bulamayınca, telefonla aynı adreste oturan Muhittin Y.'ye ulaştı. Polis merkezine giden Muhittin Y., Murat G.'nin eski ev arkadaşı olduğunu, artık birlikte oturmadığını beyan ederek, adres kayıtlarından çıkarılmasını istedi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından telefonla Murat G.'ye ulaşan Muhitten Y., polisin kendisini aradığı belirterek "Başım senin yüzünden belaya girecek. Üstelik seni adres kaydımdan sildirdim. Polis merkezine git" diye bilgi verdi.

ÖNCE YUMRUK ATTI, SONRA KULAĞINI KESTİ

Muhittin Y. ile yaşadığı diyalog sonrası sinirlenen Murat G. bir süre alkol aldıktan sonra telefonla aradığı Muhitten Y. ile buluştu. Murat G. otomobiline bindirdiği Muhittin Y.'yi Konuksever Mahallesi'nde bir iş yerine götürdü. İş yerine girdiklerinde Muhittin Y.'nin yüzüne yumruk atan Murat G. daha sonra maket bıçağıyla tehdit ederek koltuğa oturttu. Koltuğun arkasına geçerek Muhittin Y.'yi başından tutan Murat G. iddiaya göre "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek sol kulağının büyük bölümünü maket bıçağıyla keserek kaçtı.

50 DİKİŞ ATILDI

Kan içinde dışarı çıkan Muhittin Y.'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Ambulansla hastaneye götürülen Muhittin Y.'nin kopmak üzere olan kulağı ameliyatla yerine dikildi. Kulağına 50 dikiş atılan Muhittin Y. hastanede polise ifade verip eski ev arkadaşından şikayetçi oldu.

"KULAĞIMI KESİP KAÇTI"

Polisin Murat G.'yi aradığını, ulaşamayınca kendisini aynı adreste oturduğu için ifadeye çağırdıklarını belirten Muhittin Y. "Polis merkezindeki ifademde artık birlikte oturmadığımız söyledim. İşlemlerin ardından kendisine telefon açık bilgi verdim. Ancak kendisi beni dövdü, bıçakla tehdit etti ve sonra kulağımı kesip kaçtı" dedi.

Polis, Murat G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İspiyonculuğun Sonu Budur Deyip Arkadaşının Kulağını Kesti İşçi, Polis, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (5)
TÖWBE: Adamın Yüzünde Güven Yok Zaten Altında Başka Bir İş Vardır Bence Birikim Bu Şekil Patlak Vermiş Demek ki Artık Adamın Canına Tak Etmiş Kesmesse İyiymiş Şiddet Korkunç Bu Şekil Ceza Hoş Olmamış
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DÜRBÜNLÜ: Almanya devleti halka ispiyonculuk yapmalarını tavsiye ediyor.onun için almanlar kanunlardan ve polislerden çok çekinirler.orada polisiye olaylar ülkemizden çok düşüktür.
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HAKTAN: ALLAH ispiyoncuları Sevmez
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ISPARTA LI: adam haklı dağılın beyler.
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HACI ABUZERİN OĞLU: Mallık bedava, teksas gibi ülke
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