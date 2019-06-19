ANTALYA İŞTEN KOVULMASINDAN SORUMLU TUTTUĞU USTABAŞINI BIÇAKLADI, TÜFEĞİ BOĞAZINA DAYAYIP POLİSE...

ANTALYA'da paketçi olarak çalıştığı restoranda işine son verilen Tayfun Kır (28), bundan sorumlu tuttuğu ustabaşı Halil İbrahim Tunç'u göğsünden bıçakladı. Bir süre sonra elinde av tüfeğiyle restorana geri dönen Kır, kapıda polisi görünce silahı boğazına dayayıp Tunç ile konuşmak istediğini söyledi. 1.5 saat sonra ikna edilen Kır, polis merkezine götürüldü.Soğuksu Mahallesi Toroslar Caddesi 297 Sokak'taki restoranda paketçi olarak çalışan Tayfun Kır'ın işine birkaç gün önce son verildi. Tayfun Kır, bugün saat 14.00 sıralarında restorana gelerek, işten kovulmasından sorumlu tuttuğu Halil İbrahim Tunç'u göğsünden bıçakladı. Kır, daha sonra restorandan ayrılırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.TÜFEK ALIP GERİ DÖNDÜKısa süre sonra evden av tüfeğini alıp geri dönen Tayfun Kır, kapı önündeki polis ekiplerini görünce restoranın arka kısmına geçip silahı boğazına dayadı. Tayfun Kır, Tunç'un yanına getirilmesini, sadece konuşmak istediğini, gelmezse kendisini vuracağını söyledi. Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir, Tayfun Kır'ı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Kır'ın eylemini devam ettirmesi üzerine olay yerine özel harekat ekibi çağrıldı. 1.5 saatin sonunda ikna edilen Kır, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Halil İbrahim Tunç'un durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.