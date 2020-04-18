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ANTALYA-Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurdu

Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurduAntalya'da sokağa çıkma yasağında devriye görevi yaparken boş yoldan karşıya geçmeye çalışan bukalemunu gören jandarma ekipleri, bukalemun yolun karşısına geçene kadar trafiği durdurdu.

18.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:02
Jandarma , bukalemun geçene kadar trafiği durdurdu
Antalya 'da sokağa çıkma yasağında devriye görevi yaparken boş yoldan karşıya geçmeye çalışan bukalemunu gören jandarma ekipleri, bukalemun yolun karşısına geçene kadar trafiği durdurdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu oluşabilecek yoğunlukları önlemek için 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında polis ekipleri kent merkezindeki sokak, cadde ve kavşaklarda görev alırken jandarma ekipleri de kırsal bölgelerde oluşturdukları yol kontrol noktalarında uygulama yaptı. Antalya'nın kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki ilçesi Aksu'da jandarma ekipleri gece saatlerinden itibaren ilçede kırsal noktalarda dahi vatandaşların sokağa çıkmaması için devriye görevi yaptı.
İlçede üretim yapan çiftçilerin sokağa çıkmasına izin verilirken yoldan geçen tüm araçların kimlik ve araçtaki kişi sayısı, maske takılıp takılmadığı kontrol edildi.
Aksu ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri bu defa yolu farklı bir sebeple ulaşıma kapattı. Yolda bir bukalemunun karşıya geçmek için yolun ortasında olduğunu fark eden jandarma personeli, çift yönlü araç geçişine izin vermeyerek bukalemunun yolun karşısına geçmesini bekledi.
Jandarmanın bu hareketi bekleyen sürücüler tarafından da beğeniyle karşılandı. ANTALYA-Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Güncel
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