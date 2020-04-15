Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

ANTALYA Jandarmadan dere yatağındaki ördeklere şefkat eli

Jandarmadan dere yatağındaki ördeklere şefkat eliAntalya'nın Kemer ilçesinde koronavirüsle (Covid-19) mücadele tüm hızıyla devam ederken, Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sokak hayvanlarına da şefkat eli uzattı.

15.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:16

Jandarmadan dere yatağındaki ördeklere şefkat eli

Antalya 'nın Kemer ilçesinde koronavirüsle (Covid-19) mücadele tüm hızıyla devam ederken, Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sokak hayvanlarına da şefkat eli uzattı.Jandarma ekipleri, ilçe merkezindeki bir dere yatağında bulunan 150 ördeği her gün beslemeye başladı.

Kemer ilçesinde tüm dünyada olduğu gibi koronavirüsle (Covid-19) mücadeleler kapsamında birçok nokta dezenfekte ediliyor, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşların ihtiyaçları evlerinden çıkmadan gideriliyor. Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise sadece vatandaşları değil sokak hayvanlarıyla da ilgileniyor. Çamyuva'da bulunan ve vatandaşlar tarafından Küçük Göl olarak anılan dere yatağına vatandaşlar tarafından bırakılan ve sayıları üreme 150'yi bulan ördeklere jandarma ekipleri sahip çıktı. Her akşam devriye görevi için Çamyuva Karakolu'ndan çıkan asayiş timleri 20.00- 21.00 saatleri arasında dere yatağına gelerek kendi imkanlarıyla ve hayırseverlerin verdiği yiyecekleri ördeklere vererek aç kalmalarını engelliyor. Jandarma aracının gelmesiyle ses çıkarmaya başlayan ördekler ise besleneceklerini anlayıp, dere yatağının ortasında toplanıyor. Özellikle hafta sonu İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağında ördekleri besleyecek kimsenin olmaması nedeniyle jandarmanın yaptığı bu iyilik vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Çamyuva Jandarma Karakolu ekipleri sadece ördeklere değil çevrede bulunan sahipsiz kedi ve köpeklere de aldıkları mamaları dağıtıyor.

ANTALYA Jandarmadan dere yatağındaki ördeklere şefkat eli

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Çamyuva, Kemer, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona ermek üzere Haberler
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona ermek üzere
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Jandarmadan dere yatağındaki ördeklere şefkat eli - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:29: Pazar alanında virüse bariyerli önlem - Haber 14:28: İkizlerine kavuşan çoban annenin çocuklarına devlet desteği - Haber 14:27: Başkan Deveciler maaşını kampanyaya bağışladı - Haber 14:27: Başkan Doğru'da Şehitler Haftası mesajı - Haber 14:27: Ortaca Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor