Antalya Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu

Antalya
'nın Kemer
ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.Ö. (48) adliyeye sevk edildi. Kemer İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı Çamyuva
Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde dün saat 21.00 sularında 15 DH 962 plakalı otomobil Çamyuva Mahallesi D400
karayolu üzerinde durduruldu. Ekipler araçta bulunan Ö.Ö.'nün üzerinde ve otomobilinde yaptıkları aramalarda tarihi eser niteliğinde horoz figürlü kandil kapağı, fes altını, haç figürlü mini kılıç, yüzük, eski para ile farklı ülkelere ait paralar ele geçirdi.
Jandarmanın gözaltına aldığı Ö.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Çamyuva, Kemer, Antalya, Güncel
Kaynak: DHA