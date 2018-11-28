28 Kasım 2018, 15:02
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Antalya Jandarmaya Çatışmaya Giren Şüpheli Toprağa Verildi

Jandarmaya çatışmaya giren şüpheli toprağa verildiANTALYA'nın Aksu ilçesinde jandarmayla girdiği silahlı çatışmada vurularak öldürülen Abdullah Özer'in (38) cenazesi toprağa verildi.

Jandarmaya çatışmaya giren şüpheli toprağa verildi

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde jandarmayla girdiği silahlı çatışmada vurularak öldürülen Abdullah Özer'in (38) cenazesi toprağa verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kolluk kuvvetlerine direnme', 'evden hırsızlık', 'kasten yangın çıkarma', 'kasten yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarının yanı sıra 14 Mayıs 2017'de Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Çetin ile 6 Temmuz 2018'de aynı karakolda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Menderes Uzuntepe'yi yaralama suçlarından aranan Abdullah Özer'in yakalanması için dün saat 08.30'da operasyon yaptı.

İKİ ASKER YARALANDI

Abdullah Özer'in Yeşilkaraman Mahallesi'nde dağlık ve ormanlık bölgede olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler, buraya baskın yaptı. Yaklaşık 1.5 yıldır aranan Abdullah Özer'in saat 12.30 sıralarında otomatik av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Kaba omuz ve sağ kulak kısmından, Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Güngör ise yüz bölgesinden vurularak yaralandı. Çıkan çatışmada Abdullah Özer askerler tarafından vurularak öldürüldü.

Yaralı askerler Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle olay yerinden alınarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınırken, Abdullah Özer'in cesedi ise incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Abdullah Özer'in cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra kardeşi Ahmet Özer ve diğer yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda alındı. Özer'in cenazesi daha sonra Karaöz Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Diğer yandan tedavisi süren yaralı uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Aksu,Antalya,Abdullah Özer
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:02



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