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Antalya kaçak avcıların vurduğu yaban keçilerini sırtlarında taşıdılar

Kaçak avcıların vurduğu yaban keçilerini sırtlarında taşıdılarANTALYA'nın İbradı ilçesinde, 3 yaban keçisini avlayan 5 kişi gözaltına alındı.

09.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:15
Kaçak avcıların vurduğu yaban keçilerini sırtlarında taşıdılar
ANTALYA'nın ilçesinde, 3 yaban keçisini avlayan 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler yaban keçilerini yüzlerce metre sırtında araçlarına taşıdı.
İlçeye bağlı Ürünlü Mahallesi Muhtarı Lütfullah Yamansoy, Başlar Mahallesi yakınlarında dağlık alanda kaçak av yapıldığı ihbarı aldı, durumu jandarmaya verdi. Ekiplerle bölgeye giden Yamansoy, üç yaban keçisinin vurulduğunu ve başlarının kesilerek avlandıkları yere bırakıldığını tespit etti. Ekipler, avlanan hayvanları yüzlerce metre sırtında araçlarına taşıdı. Bölgede geniş çaplı arama başlatan ekipler kısa sürede ilçe girişinde avcılar D.A.A., M.E., H.K., D.A.Ö. ve H.D'yi yakaladı. İzinsiz avlanan avcılar jandarma karakoluna götürülürken, tüfeklerine ek konuldu. 5 avcı hakkında av kanununa muhalefetten işlem yapılacağı belirtildi.
6 AY ÖNCE DE YAKALAMIŞTI
Muhtar Lütfullah Yamansoy, kaçak av yapanlarla ilgili özellikle çalıştığını anlattı. 6 ay önce de yavru bir dağ keçisinin kaçak avlandığını ve bunu da tespit edip avcıya 25 bin TL ceza yazdırdığını söyleyen Yamansoy, "Avcıların izinsiz yaptığı av nedeniyle hayvanların nesli tükenme noktasına geldi. Başka bölgelerden gelen avcılar resmen hayvanları katlediyor. Bunun adı av değil. Doğaya ve hayvanlara sevgi ve saygı bilinci oluşturmak için çabalıyoruz. Tahrip edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
Antalya kaçak avcıların vurduğu yaban keçilerini sırtlarında taşıdılar

Avcılar, İbradı, Güncel

Kaynak: DHA


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