Haberler » Güncel » Antalya kaçarak evlenen çifte, 58 yıl sonra çocuklarından düğün - Haber

Antalya kaçarak evlenen çifte, 58 yıl sonra çocuklarından düğün

Kaçarak evlenen çifte, 58 yıl sonra çocuklarından düğünANTALYA'da kaçarak evlenen, parasızlık nedeniyle düğün yapamayan Hasibe Eğriboyun (76) ve Yusuf Eğriboyun (83) çiftine, 4 çocuğu ve 7 torunu düğün yaptı.

15.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:50
Kaçarak evlenen çifte, 58 yıl sonra çocuklarından düğün
ANTALYA'da kaçarak evlenen, parasızlık nedeniyle düğün yapamayan Hasibe Eğriboyun (76) ve Yusuf Eğriboyun (83) çiftine, 4 çocuğu ve 7 torunu düğün yaptı. Yusuf Eğriboyun'un 58 yıl sonra bir cuma günü cuma namazından erken çıkıp, caminin kapısını cemaatin üzerine kilitleyerek eşini kaçırdığı belirtildi.
'nın Kaş ilçesi Dere Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Eğriboyun, 1962 yılında 25 yaşındayken Hacılar Mahallesi'nde yaşayan, o dönem 18 yaşındaki Hasibe Eğriboyun'a aşık oldu. Yusuf Eğriboyun, aşkına karşılık veren Hasibe Eğriboyun'u kaçırma planları yaparken, işlediği bir suç nedeniyle tutuklandı. Cezevinden firar ederek Hasibe Eğriboyun'un yaşadığı köye giden Eğriboyun, gittiği cuma namazından cemaatten önce çıktı, caminin kapısını üzerlerine kilitledi. Köydeki bütün erkeklerin camide olmasını fırsat bilen Yusuf Eğriboyun, Hasibe Eğriboyun ile başka bir köye kaçtı. Nikah yapmadan yine cezaevine dönen Eğriboyun, evlenmek için dilekçe verdi. O dönemki cezaevi yönetimi, Eğriboyun'un kaçacağını düşünerek çıkışına izin vermedi. Yönetim, nikahın cezaevinde yapılmasına onay verdi. Çift, bunun üzerine cezaevinde nikah kıydı. Yusuf Eğriboyun, cezası bittikten sonra eşiyle Antalya kent merkezine yerleşti. 58 yıldır mutlu bir hayat sürdüren çiftin, bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi.
Yıllar içinde anne ve babalarının düğün yapmadığını öğrenen çocukları ile 7 torunu, çift için gelenek ve göreneklere göre düğün yaptı. Davul ve zurna eşliğinde yapılan düğünde, mahallenin imamı gelinlik ve damatlık giyen çiftin nikahını tazeledi. Düğünde eşiyle birlikte oynayan Yusuf Eğriboyun, "Düğün yapamamış olmamız içimize dert olmuştu. Hikayemizi merak eden çocuklara, torunlara kaçıp evlendiğimizi söylüyorduk. Onlar da bu duruma üzüldükleri için bizim için bir düğün organize etmişler. Bir ağacı nasıl dallarını kesersin tazelenir, biz de 58 yıl sonra tazelendik" diye konuştu.
Bu sürprizden büyük keyif aldığını söyleyen Yusuf Eğriboyun, "Ayıp ettiğimizi düşünenlerden özür dilerim. Güzel olmuş diyenlere de teşekkür ederim" dedi. Eşiyle yeniden evlenmekten mutlu olduğunu söyleyen Hasibe Eğriboyun ise "Aslında çevre yüzünden istememiştim. Eşim ve çocuklarım isteyince kabul ettim. Bize çok güzel sürpriz yaptılar" dedi.
Nikah tazeleyen Eğriboyun çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düğün hediyesi bekledikleri söyledi.
Antalya kaçarak evlenen çifte, 58 yıl sonra çocuklarından düğün

Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:17  Türk Eğitim Derneği'nden okullara "akreditasyon ve danışmanlık" - Haber
14:17  Troya Müzesi'nde "Müzede Selfie Günü" etkinliği yapıldı - Haber
14:16  Tarsus'ta öğrencilere süt ikram edildi - Haber
14:16  ARNAVUTKÖY'DEKİ VAHŞET; ÖLDÜRDÜĞÜ ANNESİNİ BÖYLE TAŞIMIŞLAR - Haber
14:11  Tebük'e kar yağdı, develer ve koyunlar karda yürüdü - Haber
12:43  PKK yandaşları polis kıyafeti giyerek 13 yaşındaki kızı kaçırıp terör örgütüne satmış - Haber
12:07  Türkiye, Bulgaristan'ın ardından Avrupa'da en çok sigara tüketilen ikinci ülke oldu - Haber
12:00  Polise mukavemet gösterdiği için 40 yıl hapsi istenen sanıklar medyayı suçladı - Haber
09:13  Belediye ekipleri bir evden 20 ton çöp çıkardı - Haber
08:25  Kabristanda yönleri farklı yerlere bakan mezarları görenler şaşırıyor - Haber
15.01.2020 14:18:57