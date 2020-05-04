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ANTALYA Kaçırdığı bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba Kendimi kaybettim

Kaçırdığı bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba Kendimi kaybettimANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, tartıştığı nikahsız eşi R.A.Ç.'yi (19) darbedip, kaçırmaya çalıştığı 4 aylık erkek bebeğinin boğazına bıçak dayayan ve polisin bacağından tabancayla vurarak, etkisiz hale getirdiği E.Ş.

04.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:55
Kaçırdığı bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba Kendimi kaybettim
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, tartıştığı nikahsız eşi R.A.Ç.'yi (19) darbedip, kaçırmaya çalıştığı 4 aylık erkek bebeğinin boğazına bıçak dayayan ve polisin bacağından tabancayla vurarak, etkisiz hale getirdiği E.Ş. (27), adliyeye sevk edildi. E.Ş.'nin, ilk ifadesinde, Bana çocuğu vermeyince bir anda kendimi kaybettim. Kucağından çocuğu alarak, eve gitmek istedim. Çok pişmanım dediği öğrenildi.
Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde, dün saat 14.30 sıralarında, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.Ş., çocuğunu görmek amacıyla 1054 Sokak'ta oturan, nikahsız yaşadığı R.A.Ç.'nin evine gitti. E.Ş., evin önüne gelen R.A.Ç.'nin kucağındaki 4 aylık erkek bebek D.Ç.'yi zorla aldı ve kadını sokak ortasında darbetti. Ardından bebeğiyle uzaklaşmaya çalışan E.Ş., olaya tanık olan mahallelinin ihbarı üzerine gelen polis tarafından durduruldu. Sağlık ekibi de olay yerine geldi.
ÇOCUĞUNUN BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP, TEHDİTLER SAVURDU
Polis memurlarının bebeği bırakması yönündeki uyarılarına E.Ş., küfrederek, karşılık verdi. Kucağındaki bebeğin boğazına bıçak dayayan E.Ş., Ne konuşuyorsunuz, doğratmayın bu çocuğu bana deyip, yürüyerek, uzaklaşmaya başladı. Polislerin uyarılarına karşılık elindeki bıçağı sallayan şüphelinin etrafı, evden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yunus Emre Parkı'nda sarıldı. Polisin 'teslim ol' uyarılarına E.Ş., Keserim bu çocuğu diyerek tehditlerini sürdürdü.
BACAĞINDAN VURULDU, BEBEK KURTARILDI
Polisin bütün uyarılarına rağmen çocuğu teslim etmeyen E.Ş., Siz istediniz bunu diye bağırıp, kucağındaki bebeğin boynuna bıçağı dayadığı sırada, polis memurunun bacaklarına 2 el ateş ederek, vurmasıyla yere yığıldı. Üzerine atılan diğer polisler tarafından etkisiz hale getirilen E.Ş.'nin kucağındaki bebek ise hemen alınarak, uzaklaştırıldı.
'ÇOK PİŞMANIM'
4 aylık erkek bebek D.Ç., zarar görmeden annesi R.A.Ç.'ye teslim edilirken, yaralı yakalanan ve birçok sabıkası olduğu belirlenen E.Ş., tedavisi için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edilen E.Ş., polis eşliğinde Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye sekerek, gelen E.Ş., daha önce R.A.Ç.'ye şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası aldığını ve bacağında elektronik kelepçe olduğunu belirtti. Bu nedenle R.A.Ç.'nin çocuğu kendisine göstermediğini öne süren E.Ş., Orada bana çocuğu vermeyince bir anda kendimi kaybettim. Kucağından çocuğu alarak eve gitmek istedim. Çok pişmanım dedi. ANTALYA Kaçırdığı bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba Kendimi kaybettim

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Güncel, Haber

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