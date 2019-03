Antalya Kadın Müzesi, Kadınları Müzede Buluşturdu

Kaynak: İHA

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) çatısı altında yer alan Antalya Kadın Müzesi, Dünya Kadınlar Günü anısına Antalya Arkeoloji Müzesi'nde "Müzede Kadın Var" adlı etkinlik gerçekleştirdi.Antalya Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen Antalya Kadın Müzesi'nin "Müzede Kadın Var" etkinliğine, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Antalya İl Ticaret Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu, Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Manavoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, Antalya Kadın Müzesi Küratörü Prof. Dr. Nevzat Çevik, Antalya Kadın Müzesi Danışma Kurulu Üyesi Havva İşkan Işık, Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker katıldı. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın arp sanatçısı Aslıhan Güngör'ün de enstrümanıyla dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini seslendirerek renk kattığı etkinliğe, sanatseverler büyük ilgi gösterdi."Mart ayı kadınlar için festival haline getirilmeli"Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Kadın Müzesi'nin kuruluşundan itibaren kadın ve tarih olgusunu sürekli bir arada vurguladıklarına dikkat çekti. Başkan Gül Ege, şu ifadelere yer verdi: "Antalya Kadın Müzesi olarak Antalya'da Roma Dönemi Antik Çağ Tanrıçaları ve kadınları ile Antalya'da yaşayan kadınları, müzeseverleri bir araya getirmek ve tüm dünyada kabul edilmiş olan Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak istedik. Ben özellikle müzemize çok teşekkür ediyorum, çünkü Antalya Arkeoloji Müzesi Müdürü Mustafa Demirel ve İl Kültür ve Turizm Müdürümüz İbrahim Acar ve ekibi, bu salonlar hakkında talebimiz olduğu zaman hızlı bir şekilde ne gerekiyorsa yapıyorlar. Gelecek günlerde de bu müzede çok güzel aktiviteler gerçekleştireceğimizin müjdesini şimdiden verebilirim. Kadın Müzesi Danışma Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın bilim danışmanlığında gerçekleştireceğimiz Antik Çağ Kadın Başları Sergimiz ilk kez burada açılacak, müzeyi biraz değiştiriyoruz. Bugün değil aslında her gün kadınlar için çalışıyoruz. Bizim için sadece 8 Mart'ta değil Dünya Kadınlar Günü, her gün kadınlar günü. Mart ayının tamamının kadınlar için festival halinde kutlanması daha ahenkli olur.""Üretmek ve topluma faydalı olmak için varız"Başkan Gül Ege, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin mitolojik atmosferiyle arp dinletisinin daha cezbedici hale geldiğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Antalya'nın tarihi, lezzeti ve tabii ki 8 Mart'ı özel yapan kadınlarımız ile müzemizde bu etkinliği yapmak oldukça önemli. Geçmişe yön vermiş, ışık tutmuş bu kadınlar ile geleceğe yön verecek kadınlarımız ile çalışmanın ve üretmenin çok kutsal bir görev olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Çalışan ve hayatın her noktasında var olan kadınlarla geleceğimiz emin ellerde olacaktır. Üretmeyen insan yok eder o nedenle çalışmak, üretmek ve topluma faydalı olmak için varız."Etkinlik öncesi konuklara Antalya'nın meşhur lezzeti kabak tatlısı ikram edildi. - ANTALYA