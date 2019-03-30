Antalya Kahraman Köpek Gofi, Sevgiyle Karın Doyuruyor

Kahraman köpek Gofi, sevgiyle karın doyuruyor Antalya
'da 2 yaşındaki Golden Retriever cinsi köpek Gofi, sevimliliğiyle ilgi odağı oldu. Sahibinin mama masrafını karşılamakta zorlandığı Gofi, kendisini sevdirdiği vatandaşlardan 1 TL toplayarak hem kendi hem de diğer sokak hayvanlarının masraflarını karşılar hale geldi.
Antalya'da sıkma meyve suyu satan Zeynel Yılmaz (28), Golden Retriever cinsi köpeği Gofi'yi beslemek için her ay 120 TL'ye bir paket mama alıyor. Yılmaz, bu mama ile hem Gofi'yi hem de sokakta yaşayan diğer kedi ve köpekleri besliyordu. Sokakta beslenen kedi ve köpeklerin sayısının zamanla artmasıyla bir aylık mama paketi 10 günde bitmeye başladı. Her ay 3 paket mama alması gereken Yılmaz, masrafların artması üzerine arayış içine girdi. Zeynel Yılmaz, Gofi'nin hem kendi mama masrafını hem de diğer sokak hayvanlarının masraflarını karşılaması için bir adım attı. Gofi'yi her zaman beslediği ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp
Caddesi'nde mama kabının yanına bir kutu koydu.
'MERHABA BEN GOFİ, BENİ SEVMEK 1 TL'DİR'
Kutuya Türkçe ve İngilizce 'Merhaba ben Gofi, beni sevmek 1 TL'dir. Sokaktaki arkadaşlarım için yardım edin lütfen. Teşekkürler' yazılı döviz asan Yılmaz, hayvanseverlerden destek istedi. Yılmaz'ın geçen perşembe günü başlattığı uygulama ilgi gördü. İlk gün 1 aylık mama masrafını çıkaran Gofi, yerli ve yabancı turistlerden de büyük ilgi görüyor. Özellikle çocuklar Gofi ile yakından ilgileniyor. Gofi'nin ise sevimli halleri bölgedeki esnafın da eğlence kaynağı oldu.
Gofi'nin artık hem kendi hem de arkadaşlarının masraflarını karşılayacak bir kahraman haline geldiğini belirten Zeynel Yılmaz, 'Mama parasıyla baş edemeyince bu yola başvurduk. Artık Gofi arkadaşlarının da karnını rahatça doyuruyor. Akşamları Gofi'yle gidip diğer sokak hayvanlarına mama dağıtıyoruz. İlgiden de oldukça memnunuz. Bir akım başlatacağımızı düşünmüyordum dedi.
Antalya, Güncel
Kaynak: DHA