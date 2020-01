Antalya-kahraman türk subayı ve arkadaşları için yürüyüp, doğaya keklik bıraktılar

Kahraman Türk subayı ve arkadaşları için yürüyüp, doğaya keklik bıraktılarBİRİNCİ Dünya Savaşı sırasında, Meis Adası önlerinde 9 Ocak 1917'de İngiliz savaş uçağı gemisi 'Ben My Chree'yi batırarak, tarihe geçen Türk subayı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları anısına, Antalya 'nın Kaş ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonrası Aker ve silah arkadaşları adına, doğaya keklik bırakıldı.Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının 'Ben My Chree' savaş uçağı gemisini batırışının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan anma etkinlikleri kapsamında, Kaş Belediyesi ve Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Kaş girişindeki Mustafa Ertuğrul Aker ve Silah Arkadaşları Barış ve Dostluk Parkı'nda başlayan yürüyüşe; Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kaş Belediyesi meclis üyeleri Meral Çiyan Şenerdi ve Cemil Tufan, AKSAN Proje Koordinatörü Özer Satılmış Akgüç, Kaş Kent Konseyi Başkanı İsmail Gökçe, AKSAN üyeleri, Antalya ve Kaş'tan gelenler katıldı. Yürüyüş öncesi Mustafa Ertuğrul Aker'in yaşam öyküsü anlatıldı ardından yürüyüşe geçildi.Yürüyüşe ara verilerek, Kaş'a bağlı Bayındır Burnu'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nce getirilen 150 kınalı keklik, yürüyüşçüler tarafından doğaya bırakıldı. Ala kafeslerde getirilen keklikler, yürüyüşçülerce gökyüzüne bırakıldı ardından yürüyüşe devam edildi. Kaşlı Fahri Aslan ve Emre Mutlu'nun rehberliğindeki yürüyüş, 10 kilometre sürdü. Mustafa Ertuğrul Aker'in topları ateşlediği noktada son bulan yürüyüş sonrası katılımcılar, Kaş Liman Ağzı'ndan ilçeye döndü.AKSAN Proje Koordinatörü Özer Satılmış Akgüç, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in, 9 Ocak 1917'de Meis Adası önlerinde 'Ben My Chree'yi batırış gününü, Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları için anma günü ilan ettik. Biz bugün kutlamanın ardından dostluk ve barış adına anma yürüyüşü düzenliyoruz. Şehitlerimiz, ebediyete intikal eden gazilerimiz ve Ulu Önder Atatürk'ümüz anısına Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müzün desteğiyle 150 kınalı kekliği doğaya bıraktık. Gayemiz bu etkinliklerle kahramanlarımızın adını yaşatmak olduğu gibi önce yöremize sonra ülkemize sonra dünyaya tanıtmaktır. Bütün dünyanın bizim ne olduğumuzu anlaması gerekir dedi.Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil ise Bakanlığımız geçmişten gelen ülkemizin gücünü, geçmişi yad etme bakımından milli parklara çok önem veriyor. Bugün de burada arkadaşlar bir çalışma yaptı. Henüz hazırlık aşamasındayız. İnşallah faydalı olur. Gelecek nesiller bu ata yadigarı topraklarda geçmişi daha iyi anar. İnşallah bir farkındalık olur. Ülkemizi daha iyi noktalara taşırlar diye konuştu.