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Antalya kalbi duran cemal gözyaşlarıyla uğurlandı

Kalbi duran Cemal gözyaşlarıyla uğurlandıANKARA'da kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu olmayı beklerken kalbi duran ve yaklaşık bir ay makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16), dün gece hayatını kaybetti.

16.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:54
Kalbi duran Cemal gözyaşlarıyla uğurlandı
ANKARA'da kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu olmayı beklerken kalbi duran ve yaklaşık bir ay makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16), dün gece hayatını kaybetti. Azboy'un 'ya getirilen cenazesi, öğrenci arkadaşlarının gözyaşları arasında Mezarlığı'na defnedildi.
Annesiyle Antalya'da yaşayan Cemal Azboy, geçen aralık ayında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu olmayı beklerken aniden fenalaşıp bayıldı. Kalbi duran Azboy, makineye bağlanarak hayatta tutuldu. Yaklaşık bir ay makineye bağlı yaşatılan Azboy için müjdeli geçtiğimiz Pazar günü Trabzon'dan geldi. 56 yaşında hayatını kaybeden bir kişinin doku ve kan örnekleri, Cemal Azboy ile uyumlu çıktı. Azboy, ameliyata girerken nakil yapılacak kalpte ağır enfeksiyon tespit edildi ve nakil gerçekleşmedi. Tekrar makineye bağlanan Cemal Azboy, yaşam mücadelesini dün gece kaybetti. Bu sabah uçakla Antalya'ya getirilen Azboy'un cenazesi Uncalı Şehir Mezarlığı'nda yıkandı. Mezarlıkta kılınan cenaze namazına gencin okul arkadaşları katıldı. Musalla taşına konulan Azboy'un tabutuna sarılan gençleri, görevliler sakinleştirmekte zorlandı.
Ayakta durmakta zorlanan Cemal Azboy'un annesi Hatice Demir, 'Çok üzgünüz. Herkes elinden geleni yaptı. Organ bağışı olsaydı kurtulacaktı ama demek ki kısmet değilmiş. Çok uğraşıldı olmadı. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.
Kurşunlu Mezarlığı'na götürülen Cemal Azboy, babasının yanına defnedildi.
Antalya kalbi duran cemal gözyaşlarıyla uğurlandı

Kurşunlu, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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