ANTALYA Kalbi, yerine başkasının işe alınmasına dayanmadı

Kalbi, yerine başkasının işe alınmasına dayanmadıANTALYA'da, hastalanması üzerine aldığı 5 günlük raporun ardından ücretsiz izne çıkarılan özel güvenlik görevlisi Mahmut Nedim Yenicil (46), ziyaret için gittiği iş yerinde, yerine başka bir kişinin alındığını görünce kalp krizi geçirerek,...

06.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:29
Kalbi, yerine başkasının işe alınmasına dayanmadı
ANTALYA'da, hastalanması üzerine aldığı 5 günlük raporun ardından ücretsiz izne çıkarılan özel güvenlik görevlisi Mahmut Nedim Yenicil (46), ziyaret için gittiği iş yerinde, yerine başka bir kişinin alındığını görünce kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. Yenicil'in ölüm anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, geçen 30 Mayıs günü saat 21.34'te Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde bir sitenin güvenlik kulübesinde meydana geldi. 5 ay önce özel güvenlik şirketinde işe başlayan bir çocuk babası Mahmut Nedim Yenicil, Ramazan Bayramı arifesinde hastaneye başvurdu. 5 gün rapor verilen güvenlikçi, iddiaya göre raporun fotoğrafını çekip, iş yerine ait WhatsApp grubunda paylaştı. 'Müdürüm ben rahatsızlandım. Doktor 5 gün rapor yazdı' yazdı. Yine iddiaya göre raporu gören şirket sahibi C.D. de 'Rapor alan personel arkadaşımız raporu bittikten sonra başlamasın. Öncelikle ücretsiz izne çıkaralım' diye yazdı.
YERİNE BAŞKASI İŞE BAŞLADI
Rapor süresi dolduktan sonra ücretsiz izne çıkarılan Mahmut Nedim Yenicil, sık sık çalıştığı iş yerini ziyaret etti. Yenicil, 30 Mayıs günü saat 21.34'te de çalıştığı sitenin güvenlik kulübesine gitti. Yenicil, yerine başka bir kişinin işe alındığını gördü. Aniden fenalaşan Yenicil, önce duvara çarptı, ardından koltuğa yığıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Mahmut Nedim Yenicil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopside, Yenicil'in kalp krizinden öldüğü belirlendi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Mahmut Nedim Yenicil'in kalp krizi geçirdiği an, güvenlik kulübesinin kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elindeki telefona bakan Yenicil'in aniden fenalaştığı, geriye gidip duvara çarptığı, ardından da koltuğa yığıldığı görülüyor. Yenicil'e, yerine başlayan güvenlik görevlisi, müdahale ediyor. Bu sırada bir çocuk da kulübeye giriyor.
'İŞTEN ÇIKARILACAĞI SÖYLENDİ'
Mahmut Nedim Yenicil'in mesai arkadaşı Mustafa Kemal Erten, arkadaşının iş akdinin ücretsiz izinden sonra sonlandıracağının kendisine de söylendiğini belirterek, "Ben de bu durumu Nedim'e anlattım. İşten çıkarılacağını öğrenen arkadaşım, sürekli çalıştığı iş yerine giderdi. Bir umutla tekrar işine geri dönmeyi düşünüyordu. Bunun sinir ve stresiyle en son gittiği gün kalp krizi geçirip vefat etti. Şirket yetkilileri aileyle ilgilenmedi. Hatta başsağlığı bile dilemediler. Arkadaşım evli, 15 yaşında liseye giden oğlu, bakmakla yükümlü olduğu yaşlı annesi vardı. Yeni motosiklet almıştı. Bunun borcu devam ediyordu" diye konuştu.
EŞİNİN ÖLDÜĞÜNE İNANAMADI
Mustafa Kemal Erten'in nişanlısı Merve Barut ise olay günü hastaneye gittiğini, Mahmut Nedim Yenicil'in eşinin hastaneye geldiğini ifade ederek, "Kadın hastaneye eşinin motosiklet kazası geçirdiğini zannederek geldi. Eşinin öldüğüne inanamadı. Hatırladıkça çok kötü oluyorum. Kadının 'Eşimin kalp hastalığı yoktu. Onun şekeri vardı. Sapasağlamdı. Kalbine bir şey olmuş olamaz. Ben oğluma şimdi ne diyeceğim' sözleri hala kulaklarımda" dedi. ANTALYA Kalbi, yerine başkasının işe alınmasına dayanmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mahmut Nedim, Kalp Krizi, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
’İntihar etti’ denilen Aleyna Çakır’ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
İngiltere’de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Acun Ilıcalı’nın 1 milyon 713 bin TL’lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Haberler››Güncel››ANTALYA Kalbi, yerine başkasının işe alınmasına dayanmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:27: 'Beyaz cennet' Pamukkale'de hafta sonu hareketliliği - Haber 14:26: Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yankılandı - Haber 14:25: Su altının iki zehirli türü bir arada görüntülendi - Haber 14:24: İçişleri Bakanı Soylu: "Ülkeye en büyük darbe terördür" - Haber 14:23: Cizre'de maske ve sosyal mesafe denetimi - Haber 14:06: Sembol oyununu kazan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu - Magazin 11:32: Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı - Magazin 11:28: İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü - Haberler 09:22: Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı - Haber 09:09: Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar - Haber