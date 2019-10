Antalya kaleiçi old town festivali başladı

Kaleiçi Old Town Festivali başladı Muratpaşa Belediyesi'nin 3 kıtadan 24 ülke 48 şehrin katılımıyla bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali, Kaleiçi'nin tarihi surları boyunca uzanan Atatürk Caddesi'nden başlayıp yaşayan antik kentin sokaklarında devam eden kortej geçişiyle başladı.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın milattan önce 4'üncü yüzyıldan bugüne üzerinde hayat bulan medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi Kaleiçi'nin hikayesini dünyayla paylaşmak için 2016'da başlattığı Kaleiçi Old Town Festivali 4'üncü yılına girdi. Ukrayna'nın onur konuğu ülke olarak katıldığı festivale bu yıl 24 ülkeden 48 şehir yer alırken festival, artık bir gelenek haline gelen kortej geçişiyle başladı. Korteje konuk ülkelerden gelen heyetler yerel kıyafetleriyle katılırken jonglörler, tahta bacaklar ve 70'li yıllardan çıkıp gelmiş birbirinden renkli karakterleriyle sokak sanatçıları ve müzisyenler de kortejde yer aldı.YOĞUN KATILIMBaşkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldığı kortejde CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, aralarında Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege'nin de bulunduğu sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Kaleiçi'nin muhtarları Kaleiçi Old Town Festivali'nin geleneksel kortejinde yer alan isimler arasındaydı. Geleneksel festival kortejine vatandaşların ilgisi de yoğundu.İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI FESTİVALDEKaleiçi'nin tarihi surları boyunca uzanan Atatürk Caddesi'nden başlayıp Kaleiçi'nde devam eden kortejde tarihin bilinen ilk kadın belediye başkanı, Perge'nin Kızı Plancia Magna da Başkan Uysal'la birlikte yürüdü. Performans sanatçısı Fatma Deniz'in canlı heykel çalışması olarak yorumladığı Plancia Magna, Başkan Uysal'la birlikte vatandaşları selamladı. Yoğun ilgiden dolayı festival korteji zaman zaman ilerlemekte zorluklar yaşarken Başkan Uysal ve Plancia Magna, tarihi Hadrian Kapısı önünde düzenlenen törenle de tarihin ilk kadın belediye başkanı için açılan anı defterini imzaladı. Başkan Uysal, anı defterine Muratpaşa'dan, Hadrian Kapısı'ndan bütün insanlığa sevgi, saygı, barış, empati ve dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Daha barışçı ve daha çok paylaşan bir dünyayı hak ediyoruz cümlelerini yazdı.DÜNYA MİRASI KORUYUCULARIKortej, Hadrian Kapısı'nda düzenlenen törenin ardından Kale Kapısı'ndan Kaleiçi sokaklarında devam ederken festivalin ana etkinlik mekanı Karaalioğlu Parkı'nda bulunan miradorda ise Dünya Mirası Gezginleri Derneği'nin UNESCO Dünya Miras Alanları hakkında çocuklara yönelik eğitim programı yapıldı. Kortejin miradora ulaşmasıyla birlikte eğitim tamamlandı ve Başkan Uysal'ın da katıldığı törenle Genç Dünya Mirası Koruyucusu yemini okundu. Başkan Uysal, yemin ederek her biri artık 'Patrimonito' olan çocukları kutladı.'DÜNYA ÇAPINDA ANLAMLI'Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada ise 4'üncü yaşına giren Kaleiçi Old Town Festivali'ne gösterilen ilginin bu festivalin on yıllar, yüz yıllar boyunca devam edeceğini gösterdiğini söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştuKaleiçi'nin sokaklarından geçerek festivalimizin ana etkinlik alanına geldik. Kaleiçi'nde yürürken karşılaştığımız yapıları bir düşünün; o yapılara tuğla koyan, briket koyan herkese, binlerce yıldır kimlerse hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnsanlık tarihi boyunca kimler estetik ve kültür hayatına, mutluluğa katkı sağladıysa hepsine teşekkür ediyoruz. Bu yıl 48 şehirle ortak duygularımızı festivalimizde paylaşıyoruz. Burada Antalya'dan, Muratpaşa'dan bütün dünyada anlam ifade edecek bir beraberliğe imza atıyoruz. Yaşanan şeyler ne olursa olsun estetikten, kültürden, derinlikten uzaklaştıkça insanlık mutsuz olacaktır. Buna inanıyoruz. Dünya için, insanlık için şair Nazım Hikmet'in dediği 'Bir ağaç gibi tek ve bir orman gibi kardeşçesine' yaşama idealini takip ediyoruz.KAZKA, KALEİÇİ'Nİ SALLADIKaleiçi Old Town Festivali, konuşmaların ardından Kamyanets-Podilsky Folk Dance Ensemble'in sahne aldığı Ukrayna Gecesi'yle devam etti. Festivalin ilk gecesinde, elektronik ve pop müzik türüne kattıkları 'etnik' öğelerle dünya çapında adından söz ettiren Ukraynalı grup Kazka sahne aldı. Kazka, muhteşem sahne performansıyla Kaleiçi'ni sallarken, miradoru dolduran Antalyalılar ve konser için Kaleiçi'ne gelen Ukraynalı turistler, tüm şarkılara ayakta eşlik etti.