ANTALYA Kanal Korkuteli açıldı

Kanal Korkuteli açıldıKORKUTELİ Belediyesi tarafından projelendirilen Kanal Korkuteli açıldı.

28.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:40
Kanal Korkuteli açıldı
KORKUTELİ Belediyesi tarafından projelendirilen Kanal Korkuteli açıldı.
Korkuteli'de 5 bin 700 metrelik bir yaşam alanı olan Kanal Korkuteli'nin ilk etapta uygulanan Yörük konseptinin açılışı dolayısıyla tören yapıldı. Açılışa, Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hilmi Durgun, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Milliyetçi Hareket Partisi Korkuteli İlçe Başkanı Av. Medine Yapılmışev, Burdur Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, Cumhur İttifakı meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle projeyi görmek için gelen misafirlere girişte maske ve dezenfektan verildi. Açılışta sosyal mesafe kuralları nedeniyle protokol üyeleri konuşmalarını çok kısa tuttu. Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Selim Yazıcı tarafından yapılan dualarla projenin açılışı gerçekleştirildi. Açılıştan sonra su, ses ve ışık gösterisi gerçekleşti. Daha sonra gondol ile protokol üyelerine projeyi gezdiren Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, misafirlere bilgi verdi. ANTALYA Kanal Korkuteli açıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ömer Niyazi İşlek, Selim Yazıcı, Korkuteli, Güncel, Haber

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