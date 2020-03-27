Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANTALYA Kanaryasına da evde kalmayı tembihledi

Kanaryasına da evde kalmayı tembihlediAntalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs nedeniyle kendilerini eve kapatan Ayhan ve Olcay Öcek çifti, günlerini birbirleriyle ve kanaryaları Fındık ile sohbet ederek ve dua ederek geçiriyor.

27.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:24
Kanaryasına da evde kalmayı tembihledi
Antalya 'nın Alanya ilçesinde koronavirüs nedeniyle kendilerini eve kapatan Ayhan ve Olcay Öcek çifti, günlerini birbirleriyle ve kanaryaları Fındık ile sohbet ederek ve dua ederek geçiriyor. Ayhan Öcek, kanaryası 'Fındık'a da evde kalmayı tembihlediğini söyledi.
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, insanların evlere kapanmasına neden oldu. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de vatandaşlar kendilerini ve çevrelerindekileri salgından korumak ve yaymamak adına evlerine kapandı. 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkması yasaklanırken, dışarıda zorunlu işi olmayanların da evde kalmaları tavsiye edildi.
DİYABET HASTALIĞI NEDENİYLE EVDEN ÇIKAMIYOR
Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Ayhan- Olcay Öcek çifti de kendilerini salgın sonrası eve kapattı. Kronik diyabet hastası emekli 59 yaşındaki Ayhan Öcek ve eşi 57 yaşındaki Olcay Öcek, 11 yıldır Mahmutlar'da yaşıyor. Emekli olduktan sonra Alanya'ya yerleştiklerini ve burayı çok sevdiklerini belirten Ayhan Öcek, kışları burada, yaz aylarında ise kalp hastalığı da olduğu için memleketi Yozgat'a gittiklerini söyledi. Koronavirüs salgını sonrası kendilerini eve kapattıklarını, sadece market ve eczane alışverişi için eşi Olcay Öcek'in dışarı çıktığını belirten Ayhan Öcek, salgında bulaşma riski en yüksek olan grupta diyabet ve solunum hastaları olduğu için evden hiçbir şekilde çıkmadığını belirtti.
KANARYASINI DA EVDE KALMASI İÇİN TEMBİHLEDİ
Normalde eşiyle gezerek, yürüyüşler yaparak günlerinin geçtiğini belirten Ayhan Öcek, salgının Türkiye'ye de gelmesinin ardından kendilerini eve kapattıklarını, mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya özel gösterdiklerini söyledi. Günlük evi temizleyerek dezenfekte etmeye çalıştıklarını belirten Öcek, "Sadece eşim zorunlu ihtiyaçlar durumunda dışarı çıkıyor ama geldiğinde mutlaka her yeri temizliyor. Temiz ortama çok önem veriyor" dedi. Evinde bir de kanarya besleyen Öcek çifti, kuşlarına 'Fındık' adını verdi. Ona da evden dışarı çıkmamaları gerektiğini söylediğini anlatan Ayhan Öcek, kanaryasına 'evde kal' tembihinde bulundu.
GÜNLERİ EŞİYLE SOHBET EDEREK VE DUAYLA GEÇİYOR
Özellikle yaşlıların ve kronik hastaların evden çıkamaması gerektiğini vurgulayan Öcek, herkesin tedbiri kendisinin alması gerektiğini aktardı. Öcek, evde günlerini nasıl geçirdiklerini ise şöyle anlattı:
"Öncelikle sabah kalktığımızda elimizi yüzümüzü sabunla yıkıyoruz. Herhangi bir virüs varsa yok olsun diye. Sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Ardından eşim evi dezenfekte etmek için her yeri temizliyor. Daha sonra ibadetimizi yapıyoruz. Kuran'ımızı okuyor, inşallah bu virüsten kurtuluruz diye duamızı ediyoruz. Bu şekilde günlerimizi geçiriyoruz. Bu konuda insanlar biraz sabredecek."
'EVDE KALIN TÜRKİYE'
Vatandaşlara 'evde kalın' mesajı vermeyi de ihmal etmeyen Ayhan Öcek, "Halkımız inşallah bir an evvel bu virüsten kurtulur. Allah'ım sağlık sıhhat nasip eder. En güzel vereceğimiz mesaj, devletimizin dediği gibi sayın halkımız lütfen evde kalın" dedi.
'KOLONYALARIMIZ, ISLAK MENDİLLERİMİZ MASA BAŞINDA'
Olcay Öcek, hem eşinin kronik diyabet hastası olmasından dolayı hem de salgından korunmak için çok dikkatli olduğunu aktardı. Ne gibi tedbirler aldığını anlatan Olcay Öcek, "Evin temizliğine daha çok dikkat ediyorum. Doktorların dediği gibi, parmaklarımızdaki yüzükleri dahi çıkardık. Kolonyalarımız, ıslak mendillerimiz masamızın başında her an kullanıyoruz" diye konuştu. Bu günlerde herkesin bol bol sabra ihtiyacı olduğunu ifade eden Olcay Öcek, "Evde kal, sokağa çıkma" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ANTALYA Kanaryasına da evde kalmayı tembihledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Alanya, Güncel

Haberin Videosu :

ANTALYA Kanaryasına da evde kalmayı tembihledi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Kanaryasına da evde kalmayı tembihledi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi Haberler
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:50: Milletvekili Sedef'ten Yozgat Şehir Hastanesine 2 bin maske - Haber 16:50: Altınordu'da sokak kedileri unutulmadı - Haber 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haber 16:50: Sivas'a gelen araçlardakilere Kovid-19 denetimi yapıldı - Haber 16:49: OTOBÜSTE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALTINDA YOLCULUK - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:14: İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler