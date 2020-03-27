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ANTALYA Kapalı halı sahalar mahalleli çocukların futbol sahasına döndü

Kapalı halı sahalar mahalleli çocukların futbol sahasına döndüAntalya'da koronavirüs önlemine yönelik faaliyetlerine geçici süre ara verilen halı sahaların bazılarında, tel örgü arasındaki boşluktan içeri giren çocuklar futbol oynanayarak yasağı deldi.

27.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:44
Kapalı halı sahalar mahalleli çocukların futbol sahasına döndü
Antalya 'da koronavirüs önlemine yönelik faaliyetlerine geçici süre ara verilen halı sahaların bazılarında, tel örgü arasındaki boşluktan içeri giren çocuklar futbol oynanayarak yasağı deldi. Çocuklar kendilerini uyaran polislerin halı sahadan ayrılmasından yarım saat sonra yeniden top oynamaya başladıklarını anlattı.
Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların spor aktivitesi olarak kullandığı halı sahaların faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara verildi. Karar doğrultusunda Antalya'daki halı sahalar kapılarına zincir vurdu. Yasağa rağmen bazı halı sahalarda çocuklar, tel örgülerin arasındaki boşluklardan girerek sağlığını hiçe saydı.
Kepez ilçesindeki bir halı sahada 6 arkadaşıyla futbol oynayan 12 yaşındaki Samet Güzel, evde dersini yaptıktan sonra sıkıldığı için dışarı çıktığını söyledi. Halı sahanın kapısındaki kilit kırık olduğu için arkadaşlarıyla içeri girdiğini anlatan Samet, "Bazen polis geliyor, bizi dışarı çıkarıyor ama onlar gittikten yarım saat sonra tekrar geliyoruz" dedi. Sağlığı için evinde kalması gerektiği uyarısı yapılan Samet, "Çocuklara bir şey olmuyor" sözleriyle şaşırttı.
Halı Saha İşletmecileri Derneği Başkanı Başkanı Mehmet Ak, Aksu, Döşemealtı, Kepez Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerindeki 90 halı sahanın koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara verildiğini söyledi. İşletmeci olarak halı sahaların girişini kapatarak önlem aldıklarını anlatan Ak, "Antalya'da halı sahalarımızı genelge sonrasında toplum sağlığı açısından hizmete kapattık. Ancak aldığımız duyumlara göre gençlerimiz ve çocuklarımız kapalı olmasına rağmen bazı sahaların kapılarını zorlayarak veya telleri kopartarak, girip top oynuyor. Bu da toplum sağlığı açısından çok tehlikeli bir durum yaratmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesini talep ediyoruz" dedi.
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ANTALYA Kapalı halı sahalar mahalleli çocukların futbol sahasına döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Futbol, Güncel

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ANTALYA Kapalı halı sahalar mahalleli çocukların futbol sahasına döndü

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