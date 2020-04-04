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ANTALYA Kapalı kasa TIR'a 'yolcu' denetimi

Kapalı kasa TIR'a 'yolcu' denetimiGiriş ve çıkışların yasaklandığı Antalya'da güvenlik kontrol noktalarındaki araç sayısı büyük oranda azaldı.

04.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:07
Kapalı kasa TIR'a 'yolcu' denetimi
Giriş ve çıkışların yasaklandığı Antalya 'da güvenlik kontrol noktalarındaki araç sayısı büyük oranda azaldı. Jandarma ve polis ekipleri kapalı kasa TIR, kamyon ve kamyonetleri yolcu nakli yapılıp yapılmadığı yönünde denetledi.
Koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin kapsamını genişleten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30'u büyükşehir olmak üzere 31 ilin giriş ve çıkışlarının yasakladığını, 20 yaş altı vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı getirildiğini dün akşam açıkladı. Açıklamanın ardından polis ve jandarma ekipleri il sınırlarında bulunan güvenlik kontrol noktalarında denetim yaparak kente giriş- çıkışlara izin vermedi. Antalya'da yasak öncesinde 4 kontrol noktası bulunurken yeni genelge ile bu noktaların sayısı 13'e çıkarıldı.
Güvenlik kontrol noktalarına gelen her araç detaylı bir şekilde incelenerek yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüp ikamet adresleri kontrol ediliyor. Kentin kuzeyinde Döşemealtı ilçesi sınırlarında yer alan ve İstanbul- Ankara girişi olan Selimiye Giriş Noktası'nda görev alan ekipler saatler 00: 00'ı gösterdiğinde kentin giriş ve çıkışlarını kapattı. Ticari araçlar dışında hiçbir geçişe izin vermeyen polis ve jandarma ekipleri ayrıca kapalı kasa TIR, kamyon ve kamyonetlerin dorselerini açarak yolcu nakli yapılıp yapılmadığı yönünde denetliyor. Kapsamı genişletilen yasakla birlikte kente giriş yapmak isteyen araç sayısının da büyük oranda azaldığı dikkati çekti. ANTALYA Kapalı kasa TIR’a ’yolcu’ denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Polis, Güncel

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ANTALYA Kapalı kasa TIR'a 'yolcu' denetimi
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