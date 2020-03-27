Antalya Kapalı Yol'da 'sosyal mesafe' yok

DÜNYAYI ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Antalya'da çoğu vatandaş hassasiyet gösterirken, bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 81 ile gönderilen tedbirler kapsamında kamu kurumlarında, iş yerlerinde ve ulaşım araçlarında düzenlemeler yapılmıştı. Düzenlemede 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına ise Antalya'da çoğu vatandaş dikkat ederken bazı kesimlerin ihmali gözlerden kaçmadı.

Antalya'nın en işlek caddelerinden olan Kapalı Yol olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşlar yoğun olarak bulunmaya ve sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden dolaşmaya devam etti. İşlek caddedeki banka ATM'lerin önünde kuyruk oluşurken, banklarda birbirine yakın oturan vatandaşlar gözlendi. Oturulmasın diye bazı bankların şeritle çevrildiği ve A4 kağıdıyla üzerine 'Evde kal' yazıldığı dikkati çekti.

Cadde üzerinde yürüyüşe çıkan bazı vatandaşların ise eldiven ve maske ile önlem aldığı gözlendi.

Kaynak: DHA