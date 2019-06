ANTALYA Kapıçay 2020'de su tutmaya başlayacakKapıçay 2020'de su tutmaya başlayacak

Kapıçay 2020'de su tutmaya başlayacakFinike - Elmalı karayolunun 25'inci kilometresindeki Başgöz Çayı üzerinde inşa edilen Kapıçay Barajı'nın gövdesi tamamlandı. Baraj 2020 yaz dönemi itibariyle su tutmaya başlayacak.AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Bağlı, DSİ 133. Şube Müdürü Adem Özdemir ve Şantiye Şefi İhsan Karaaslan, Kapıçay Barajı inşaat alanını inceledi. İlçe Başkanı Osman Aladağ, kamuoyunda barajla ilgili en çok merak edilen konular hakkında DSİ Şube Müdürü Özdemir ve şantiye şefi Karaaslan'dan bilgi aldı. Zirai üretimi artırarak çiftçiye büyük kazanç sağlaması hedeflenen Kapıçay Barajı inşaatının tam ekipmanla devam ettiğini belirten İlçe Başkanı Osman Aladağ, Baraj inşaatı aralıksız devam ediyor. Eşdeğerde yürütülen yol, içme suyu hattı ve baraj inşaatı tamamlanarak önümüzdeki yaz itibariyle baraj su tutmaya başlayacak dedi.Proje maliyetinin yaklaşık 80 milyon olduğunu aktaran Aladağ, Ödenekler konusunda Milletvekilimiz Atay Uslu ile görüştük. Milletvekilimiz 'Oranın para sorunu olmadı asla olmayacak' dedi. Milletvekilimizin aynı zamanda bölge müdürümüzün teminatıdır. Antalya'nın batısında tasarruf tedbirlerine takılmayan yatırım Kapıçay Barajı'dır. Hükümetimiz Kapıçay Barajı'nı tasarruf planının dışında tuttu. Yüzde 40'ı biten yatırımların tamamlanmasına yönelik Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Burada inşa edilen baraj yatırım çalışmaları da yüzde 40'ı fazlasıyla geçti. Kısa sürede verime dönüşecek artık diye konuştu.'18 BİN 700 DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANACAK'DSİ Şube Müdürü Adem Özdemir, barajın kapasitesi ve çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Barajın su tutma kapasitesinin maksimum 6 milyon metreküp olduğunu ve yaklaşık 18 bin 700 dönüm tarımsal alanı sulayacağını belirten Özdemir, şöyle dediTemelden 50 metre yükseklikte baraj gövdesi yapıldı. Arazi konumu ve vadilerden dolayı her yerde bir relokasyon yolu imalatı çıkıyor. Barajın yamaç kaplamasını bitirdiğimizde yol suyun altında kalacak. Dolayısıyla şu an hem yolda hem gövdede hem de çeşitli mekanik ekipman olarak çalışmalarımızı eşdeğer olarak yürütmeye çalışıyoruz. Bittiği zaman yol da trafiğe açılacak barajda da su tutmaya başlayacağız. Barajın gövdesi bitti. Yağış periyoduna göre ovadan gelen su, barajımızı 6 ay gibi sürede doldurur. Baraj su doldurulurken belli zamanlarda deşarj yapılarak derelerin kuru kalması da önlenmiş olacak.60 KİŞİLİK EKİP, 12 İŞ MAKİNESİ, 12 KAMYONYüklenici Firmanın Kapıçay Barajı Şantiye Şefi inşaat mühendisi İhsan Karaaslan da Arif Mahallesi'nde 2014 yılında ihale edilerek yapımına başlanan Kapıçay Barajı gövdesinin 2017 yılında tamamlandığını söyledi. Çalışmalar hakkında teknik bilgi aktaran Karaaslan, şunları kaydettiBaraj gölünden dolayı Elmalı- Finike yolu su altına kalacağı için yol çalışmaları da eşdeğer olarak yürütülüyor. Ayrıca Finike'nin içme suyu da baraj gölünün altında kaldığı için onun da konumu değiştirilerek, deplase edilmesi gerekti. Şu anda o deplase işlemlerinin bir kısmı yapıldı. Mevcut relokasyon yolu devam edecek. İçme suyu deplasesi tamamlanacak. Aynı zamanda baraj gövdesinde su geçirgen bir zemin olduğu için rezervuar kaplaması yapılacak. Ana imalatlar bunlar. Onun haricinde baraj gövdesinde su alma yapısı ve deşarj yapısı yapılacak. Ağırlıklı olarak rezervuar kaplama betonu ve relokasyon yolu kazı çalışmamız devam ediyor. İçme suyu, deplase işlemi yol bittikten sonra tamamlanacak. Öncelikle yolu bağlamamız gerekiyor. Çünkü içme suyu yolun yanından gidiyor. Tüm çalışmaların birbirine bağlı yürüdüğü bir pozisyondayız. 60 kişilik ekip 12 iş makinesi 12 kamyon ile çalışmalar devam ediyor. Dönemsel olarak iş kapasitesi ve ihtiyaca göre iş makinesi ve işçi sayısı artıyor. Önümüzdeki yaza suyu tutacak pozisyonda oluruz. Ödenek sorunumuz yok. Ödenek şu an sistemde kayıtlı görünüyor. İmalat yapıldıkça nakit talebi yapıyoruz. Peyderpey şekilde geliyor. İş yapıldıkça aktarılıyor.