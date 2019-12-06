Haberler » Güncel » Antalya-kapkaç şüphelileri tutuklandı - Haber

Antalya-kapkaç şüphelileri tutuklandı

Kapkaç şüphelileri tutuklandıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları otomobille bir kadına ait çantayı kapkaç yöntemiyle gasp eden 3 şüpheli, tutuklandı.

06.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:24Antalya-kapkaç şüphelileri tutuklandı
Kapkaç şüphelileri tutuklandı
ANTALYA'nın ilçesinde kiraladıkları otomobille bir kadına ait çantayı kapkaç yöntemiyle gasp eden 3 şüpheli, tutuklandı.
Olay, geçen pazartesi günü saat 09.00 sıralarında Aşağıhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadına ait çantanın kapkaç yöntemiyle gasp edilmesine yönelik şikayeti değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurun ifadesine başvurarak olayda kullanılan aracın plakasını tespit etti. Ekipler, aracın C.K. tarafından bir rent a car firmasından kiralandığını tespit etti.
Polis ekipleri 3 Aralık'ta düzenlendiği baskında kapkaç olayına karıştığı tespit edilen şüpheliler, C.K, H.K., ve F.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin yakalandıkları araçta yapılan aramada 1 adet cep telefonu, 2 adet flash bellek, 1 adet siyah band rulosu, 1 adet el testeresi, 1 adet demir kesme testeresi, 2 adet powerbank, 1 adet yan keski, 1 adet pense, 1 adet maket bıçağı, 1 adet tornavida, 1 adet kompresör ve 1 adet demir levye ele geçirildi.
Şüphelilerin çeşitli yerlerde hırsızlık yaptığını da tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:15 Halk otobüsünden düşen Günay'ın ölümünde sürücü tam kusurlu bulundu - Haber
16:15 Tokat 3 caminin avlusundan 22 musluk çaldığı şüphesiyle yakalandı - Haber
16:15 Kocaeli-halk otobüsünden düşen günay'ın ölümünde sürücü tam kusurlu bulundu - Haber
16:10 112'nin kuruluş yıl dönümünde doğaya keklikler salındı - Haber
16:10 Belediye'de Özel Kalem Müdürü değişti - Haber
15:46 İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
15:24 Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:35 Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı - Haber
14:29 Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber
6.12.2019 16:16:40