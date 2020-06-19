ANTALYA Kapkaç şüphelisi tutuklandı

Kapkaç şüphelisi tutuklandıAntalya'da kaldırımda yürürken Kırgız vatandaşı Aida Surbekova'nın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan şüpheli V.A (31), polis tarafından yakalandı.

19.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:26
Kapkaç şüphelisi tutuklandı
Antalya'da kaldırımda yürürken Kırgız vatandaşı Aida Surbekova'nın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan şüpheli V.A (31), polis tarafından yakalandı. Doğum gününde gözaltına alınan V.A, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olay, 22 Mayıs günü akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Kırgız vatandaşı Aida Surbekova'nın telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınmasının ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı. Eşkal bilgileri doğrultusunda araştırmasını sürdüren ekipler, kısa süre içinde olayı gerçekleştiren şüphelinin V.A olduğu belirleyip operasyon düzenledi. Gözaltına alınan V.A, ifadesi alınmak üzere Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İfadesi alınan V.A geceyi nezarette geçirdi. Doğum günü olduğu belirtilen V.A, adliyeye sevk edildiği sırada, doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.
Kapkaç zanlısı V.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. ANTALYA Kapkaç şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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