Antalya kapkaça uğrayan kadın çığlık atınca telefonuna kavuştu

Kapkaça uğrayan kadın çığlık atınca telefonuna kavuştu

ANTALYA'da yolda yürüdüğü sırada T.Ş. isimli kadının kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalındı. Olay sırasında "Hırsız var telefonumu çaldı" diye çığlık alan T.Ş, şüphelinin bırakıp kaçmasıyla telefonuna kavuştu. Kapkaççı T.K. polis tarafından yakalandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa mahallesi 569 Sokak üzerinde meydana geldi. İşyerinden çıktıktan sonra evine gitmek üzere yolda yürüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişi, T.Ş.'nin elinde taşıdığı cep telefonunu alıp kaçtı. Şüphelinin arkasından "Hırsız var, telefonumu çaldı" diye çığlık atan T.Ş.'nin yardımına vatandaşlar koştu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. İhbarın ardından olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri gelerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, şüphelinin T.K. olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis T.K.'yi aynı mahallede bir işyerinde yakaladı.

Polise verdiği ifadesinde işsiz ve parasız olduğu için hırsızlık yaptığını ifade eden T.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA