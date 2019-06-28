Genç kız parkta dehşeti yaşadı! Erkek arkadaşı böyle sakinleştirdi

Antalya 'da bir bankta oturan Gülcihan Otuş'un kucağındaki çantası, iki kişi tarafından çalındı. Otuş ile çevredekilerin kovaladığı iki kapkaççı, yakalanacakları korkusuyla içinden bir şey almaya fırsat bulamadıkları çantayı atıp kaçtı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Bir restoranda garsonluk yapan ve oturduğu bankta erkek arkadaşının gelmesini bekleyen Gülcihan Otuş'un yanındaki bankta oturan iki kişi, bir anda kadının kucağındaki çantayı kapıp kaçtı. Bir an afallayan Gülcihan Otuş ile çevredekiler, kapkaççıları kovalamaya başladı. Bir süre kovalamayı sürdüren Otuş, ayağı takılınca düştü. Sol ayağı burkulan ve güçlükle ayağa kalkan Gülcan Otuş'a, olay yerine gelen erkek arkadaşı ve vatandaşlar yardım etti.

ÇANTAYI ATIP KAÇTILAR

Durumun bildirilmesi üzerine belirtilen adrese gelen polis, yaptığı araştırmada çantayı 50 metre ilerde bir alana atılmış halde buldu. İki şüphelinin yakalanma korkusu yüzünden çantadan bir şey almadan attıkları ortaya çıktı. Otuş'un bilgisine başvuran polis, iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici verilen genç kız yaşadıklarının şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Ağlayan ve titreyen Utuş'u erkek arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı.

Halen yaşadığı şokun etkisinde olduğunu anlatan Gülcihan Otuş, "Yanımdaki bankta oturuyorlardı. Hızla kalkıp çantamı alıp kaçmaya başladılar. Ne olduğunu anlayamadım. Onları kovalarken ayağım takıldı ve düştüm" diye konuştu.