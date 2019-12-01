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Antalya Karadenizliler Derneğinin 10 kuruluş yılı kutlandı

Antalya Karadenizliler Derneğinin 10'uncu kuruluş yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

01.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:06Antalya Karadenizliler Derneğinin 10 kuruluş yılı kutlandı

Karadenizliler Derneğinin 10'uncu kuruluş yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen ve halk oyunları gösterisinin sunulduğu etkinliğe, kentte yaşayan çok sayıda Karadenizli katıldı.

Antalya Karadenizliler Derneği Başkanvekili Orhan Özçatalbaş, yaptığı konuşmada, derneklerinin 2009'da açıldığını söyledi.

Özçatalbaş, "Kurulduğu günden bu yana, Antalya'nın sosyokültürel hayatına değerli katkılarda bulunmak gayretinde olan derneğimizin misyonu Akdeniz ile Karadeniz'i buluşturmak." dedi.

Etkinlikte, şarkıcılar Resul Dindar ve Volkan Arslan sahne aldı.


Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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