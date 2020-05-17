ANTALYA Karantina bölgesindeki annesi için pazar alışverişi yaptı, polis gözetiminde verdi

Karantina bölgesindeki annesi için pazar alışverişi yaptı, polis gözetiminde verdiANTALYA'da Harun Uğurel, koronavirüs mücadelesi kapsamında 3 gün önce karantinaya alınan mahallede yalnız yaşayan annesi Emine Uğurel'e (66) pazardan aldığı ürünleri, polisin izniyle verdi.

17.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:59
Karantina bölgesindeki annesi için pazar alışverişi yaptı, polis gözetiminde verdi
ANTALYA'da Harun Uğurel, koronavirüs mücadelesi kapsamında 3 gün önce karantinaya alınan mahallede yalnız yaşayan annesi Emine Uğurel'e (66) pazardan aldığı ürünleri, polisin izniyle verdi.
Muratpaşa ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Yeşildere ve Gebizli mahallelerinin bazı bölümleri 3 gün önce karantina altına alındı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kapatılırken, polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların bazı ihtiyaçları Muratpaşa Belediyesi ekipleri tarafından karşılanıyor.
Yeşildere Mahallesi 2861 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda tek başına yaşayan Emine Uğurel, oğlu Harun Uğurel'den pazar alışverişi yapmasını ve getirmesini istedi. Oğul Uğurel, annesinin isteklerini alarak mahallenin karantina altına alınmayan bölgesine geldi. Uğurel, polis ekiplerine annesine pazar alışverişi yaptığını ve onları vereceğini söyledi. Polis ekipleri ise annesine telefonla ulaşmasını ve şeridi geçemeyeceğini söylemesini istedi. Durumu annesi Emine Uğurel'e aktaran Harun Uğurel, aldığı meyve ve sebzeleri emniyet şeridinin olduğu yere bırakarak uzaklaştı.
100 TL VERDİ, OĞLU KABUL ETMEYİNCE ŞERİDİN DIŞINA ATTI
Emine Uğurel oğlunun emniyet şeridinden uzaklaşmasının ardından meyve ve sebzeleri aldı. Emine Uğurel, oğluna yaptığı alışveriş için 100 TL vermek istedi. Oğlu bunu kabul etmeyince Emine Uğurel, 100 TL'yi şeridin dışına attı. Polis ekipleri, aldığı ürünleri evde bol bol yıkayarak dezenfekte etmesi gerektiğini ifade etti.
Oğluna yaptığı pazar alışverişi için teşekkür eden Emine Uğurel, "Takdir böyleymiş, biz de kurallara uyuyoruz. Oğlum sağ olsun ihtiyaçlarımı aldı. Allah'ın elindeyiz" dedi. Harun Uğurel ise "Pazar alışverişini yaptım, zaten tek başına yaşıyor. Ben kendisine yardımcı oldum" diye konuştu. Emine Uğurel daha sonra poşetleri alarak evinin yolunu tuttu. ANTALYA Karantina bölgesindeki annesi için pazar alışverişi yaptı, polis gözetiminde verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Muratpaşa, Karantina, Polis, Güncel, Haber

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