ANTALYA Kardeşinin kartıyla polise gitti, 12 yıl 7 ay hapisle arandığı anlaşıldı

Kardeşinin kartıyla polise gitti, 12 yıl 7 ay hapisle arandığı anlaşıldıAntalya'nın Manavgat ilçesinde arife günü trafik kazası yapan kardeşine ait basın tanıtım kartıyla polis merkezine başvurup, kardeşi adına o gün verilen ifadeyi değiştirmek istediğini söyleyen M.S.

11.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:28
Kardeşinin kartıyla polise gitti, 12 yıl 7 ay hapisle arandığı anlaşıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde arife günü trafik kazası yapan kardeşine ait basın tanıtım kartıyla polis merkezine başvurup, kardeşi adına o gün verilen ifadeyi değiştirmek istediğini söyleyen M.S.'nin biri 'kasten öldürme' olmak üzere çeşitli suçlardan kesinleşmiş 12 yıl 7 ay hapisle arandığı belirlendi. Gözaltına alınan M.S. tutuklandı.
Geçen 23 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olduğu gün D-400 karayolunun Manavgat'a bağlı Sorgun Bulvarı köprülü kavşağında, Samet Bozdemir'in kullandığı 07 ACF 471 plakalı otomobille Fırat S.'nin kullandığı 07 VU 259 plakalı otomobil ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazanın ardından polise önce gazeteci olduğunu söyleyen Fırat S., gazetecilerin çekim yaptığını görünce de görevde olmadığını, ekmek almaya gittiğini iddia etti. Polis merkezinde ifadesi alınan Fırat S., kendisinin yeşil ışıkta geçtiğini, karşı tarafın kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi. Fırat S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira idari yaptırım uygulandı.
Dün Manavgat Şelale Polis Merkezi'ne gelen bir kişi, yanında bulunan yerel bir internet sitesine ait basın tanıtım kartını göstererek adının Fırat S. olduğunu belirtip, karıştığı trafik kazasındaki ifadesini değiştirmek istediğini söyledi. İlk ifadesinde yeşil ışıkta geçtiğini söylediğini, şimdi ise kırmızıda geçtiğini belirten kişiye görevliler, ciddi olup olmadığını sordu. Adının Fırat S. olduğunu söyleyen kişinin ciddi ve emin olduğunu söylemesinin ardından durumdan şüphelenen polis memurları tarafından parmak izi alındı. Parmak izi araştırmasında Fırat S. olarak kendisini tanıtan kişinin, ağabeyi M.S. olduğu tespit edildi. Hakkında, 'kasten öldürme' suçundan toplam 8 yıl 9 ay, 'yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay, 'basit yaralama' suçundan 6 ay olmak üzere toplam üzere 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan 500 TL olmak kesinleşmiş para cezası olduğu ve İskenderun İlamat Masası'nca arandığı belirlendi.
Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.S., sevk edildiği adliyede tutuklandı. M.S., yeni koronavirüs salgını kuralları gereğince Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaptırılan Covid-19 testinin sonucunun kesinleşmesinin ardından cezaevine götürüldü. ANTALYA Kardeşinin kartıyla polise gitti, 12 yıl 7 ay hapisle arandığı anlaşıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Güncel, Haber

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