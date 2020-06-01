ANTALYA Karekodla 'temassız sipariş' dönemi

Karekodla 'temassız sipariş' dönemiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kapanan kafe ve restoranlar normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açtı.

01.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:10
Karekodla 'temassız sipariş' dönemi
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kapanan kafe ve restoranlar normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açtı. Antalya'daki bir işletmede müşteriler, siparişten hesap istemeye kadar tüm süreci karekodla cep telefonu üzerinden online gerçekleştirecek. Normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan işletmeler, genelgeyle yayımlanan önlemlere göre işyerlerindeki düzeni değiştirdi. Antalya'daki bir işletme ise 'temassız kafe' özelliğiyle öne çıktı. Kafeye gelen müşterilerin 60 santimetre arayla ve çapraz şekilde oturmaları için yeni düzenlemeler yapıldı. Müşterilerin ateşleri girişte kurulan 'yüz istasyonu' ile ölçülüyor. Sipariş vermek isteyen müşteriler, masalarda bulunan karekodları cep telefonları ile okutarak online sipariş veriyor. Kafedeki diğer tüm hizmetler de aynı şekilde cep telefonu üzerinden sağlanıyor. Bu şekilde tüm sipariş süreci temassız bir şekilde gerçekleştiriliyor. Masalardaki tüm malzemeler ise tek kullanımlık ürünlerden oluşuyor. Müşterinin kalkmasının ardından masa dezenfekte ediliyor ve bir süre bekletildikten sonra başka bir müşteri alınıyor. Masalarında kullandıkları ürünlerin tamamını tek kullanımlık olacak şekilde hazırladıklarını belirten işletme sahibi Barış Kurucu, 'Uzun bir aradan sonra tekrar işletmemizi açtık. Biz de Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı yönetmelikteki kurallara uyduk. Müşterilerimiz için tüm önlemlerimiz aldık. Maskesiz içeri giriş kesinlikle yasak. Her müşterimizin ateşi ölçülecek. Sipariş vermek isteyen müşterilerimiz ise masalardaki karekodları cep telefonları ile okutarak sipariş verecek. Sipariş süreci tamamen temassız ilerleyecek. Gün sonunda ise işletmemizde mikropları öldüren UVL ışık sistemi ile işyerimizi dezenfekte edeceğiz" dedi. ANTALYA Karekodla ’temassız sipariş’ dönemi

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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