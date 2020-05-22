ANTALYA Karpuz fiyatına, dilimle satış ayarı

Karpuz fiyatına, dilimle satış ayarıAntalya'da pazar tezgahlarına çıkan karpuz, yüksek fiyatı nedeniyle yarım ve çeyrek halde dilimle satılmaya başlandı.

22.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:16
Karpuz fiyatına, dilimle satış ayarı
Antalya'da pazar tezgahlarına çıkan karpuz, yüksek fiyatı nedeniyle yarım ve çeyrek halde dilimle satılmaya başlandı.
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden karpuz, Antalya'daki semt pazarlarında tezgahlardaki yerini aldı. Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde kurulan semt pazarında karpuz, kilogramı 3 ila 5 lira arasında alıcı buldu. Tanesi 7 ile 13 kilogram arasında değişen karpuzun fiyatının yüksekliği nedeniyle esnaf çareyi dilimleyerek satmakta buldu. oğu tezgahta karpuzlar yarım veya çeyrek şekilde bölünerek satıldı. Çeyrek karpuz ortalama 10 liradan, yarım karpuz ise 20 liradan alıcı buldu. Bu şekilde satılan karpuza vatandaşın ilgisinin yüksek olduğu görülürken, pazar esnafı ise tüketilmesinin daha kolay ve çabuk olması nedeniyle sadece karpuzun değil çoğu meyvenin bu şekilde satıldığını belirtti.
Koronavirüs nedeniyle İran'dan karpuz gelmediğini ve bu nedenle sezon başında fiyatların yüksek olduğunu söyleyen esnaf Mehmet Ağırman, Sadece karpuz değil, çoğu meyveyi yarım ve çeyrek halde satıyoruz. Meyvelerin fiyatlarının bu sene yüksek olması ve daha taze tüketilmesi nedeniyle bu yola başvurduk. Karpuzun yetiştiği Antalya ve Adana bölgesindeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle karpuzlar yandı. Mevsim başındaki yağmur ve dolu nedeniyle de hasat zarar gördü. Bu nedenler, bu sene karpuz fiyatında yan etki yarattı dedi.
Dilimli karpuza yoğun talep olduğunu söyleyen esnaf Vedat Ağır, Günlük taze tüketimi ve bozulmamasını sağlamak için karpuzu bu şekilde satıyoruz. Vatandaş tüm alınca karpuz genelde kalıyor ve bozuluyor. Bu şekilde hem daha ucuz, hem daha taze kalıyor. Karpuzun fiyatının yüksek olması ve ağırlığı nedeniyle vatandaşlar tam almaktansa çeyrek ve yarım karpuzlara daha talep gösteriyor diye konuştu.
Tezgahtan yarım karpuz alan Fatma Çetin, Ekonomik gücüm bu kadarını almaya yetiyor. Daha küçüğü olsa onu alırdım dedi. ANTALYA Karpuz fiyatına, dilimle satış ayarı

Kaynak: DHA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haber

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