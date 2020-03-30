Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANTALYA Karpuz üreticisinde fiyat endişesi

Karpuz üreticisinde fiyat endişesiANTALYA'nın Serik ilçesinde erkenci karpuz üreticileri koronavirüs nedeniyle pazar sıkıntısı çekileceğini ve fiyatların düşebileceğini söyledi.

30.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:25
Karpuz üreticisinde fiyat endişesi
ANTALYA'nın Serik ilçesinde erkenci karpuz üreticileri koronavirüs nedeniyle pazar sıkıntısı çekileceğini ve fiyatların düşebileceğini söyledi.
Serik'te erkenci karpuz üreticileri fideler çiçek açmaya başlayınca, örtüleri açarak dal kırımına başladı. Üreticiler geçen yıl kilosu 2,5- 3 lira civarında olan erkenci karpuzun bu yıl koronavirüs nedeniyle fiyatının düşebileceğinden endişeli olduklarını söyledi.
Yeşilyurt Mahallesi'nden karpuz üreticisi Emrullah Kılınç, "Erken ekim karpuz 18 Şubat'ta ekime başlandı. Şu anda üzerindeki plastikleri açıp dallarını ayırıyoruz. Karpuz çiçeğini gösterdi. Ramazan Bayramı'nda ilk ürünü alacağız. Bu yıl geçen yıla bakınca beklentimiz zayıf, koronavirüsten dolayı. Virüs olmasaydı fiyatlar kilosu 2- 2,5 lira arası olurdu ama şimdi daha düşecek. Geçen yıl kilosu 2,5-3 liraydı. 10 dönümlük alanı ektik. Virüsten dolayı sıkıntı var" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ANTALYA Karpuz üreticisinde fiyat endişesi

Kaynak: DHA

Etiketler: serik, Güncel

Haberin Videosu :

ANTALYA Karpuz üreticisinde fiyat endişesi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Karpuz üreticisinde fiyat endişesi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Haberler
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haberler
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed’in ordusuna virüs bulaştırdı Haberler
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı Haberler
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında

Son Dakika Güncel Haberleri

16:38: Belediye Gönüllü Uyarı İkaz Ekibi Sahada göreve başladı - Haber 16:38: MERSİN Anamur'da alışveriş merkezlerine metrekare uyarısı - Haber 16:38: ERDOĞAN'IN BAŞKANLIĞINDA KABİNE TOPLANTISINDAN FOTOĞRAFLAR - Haber 16:38: KARABÜK Kamyonun damperinin lastikleri yandı - Haber 16:38: ANKARA Prof. Dr. Ceyhan: 5-6 gün tedbirlere uymazsak, durumu kontrol altına almak zorlaşabilir - Haber 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber