ANTALYA KAŞ'TA BURAY VE İREM DERİCİ KONSERİ

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Buray
ve İrem Derici
konser verdi.Kaş Belediyesi
ve Yunanistan
'ın Meis Adası belediyesi işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Kaş Yat Limanı'nda Buray ve İrem Derici konser verdi. Konseri Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Demre
Kaymakamı Murat Uz, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş
, Korkuteli
Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek
, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire amirleri, belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi izledi.
Ersin Show gösterisinin ardından sahneye şarkıcı Buray çıktı. Buray, yaptığı gitar şov ve söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu. Buray'ın ardından İrem Derici sahneye çıktı. Dansçılarıyla alandaki izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan İrem Derici, zaman zaman dans şovlarıyla büyüledi. Saat 01.00'e kadar süren konser havai fişek gösterisiyle sona erdi. Konser sonunda Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sanatçılara çiçek ve birer plaket vererek teşekkür etti.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Bu festival Kaş'ın tanıtımına bugüne kadar çok önemli katkılar sağladı. Uluslararası tanınırlığımızı artırdı. Barışa, dostluğa hizmet etti. Kaş turizmine sanat, kültür öğesini kattı. Ancak bundan sonra bize düşen görev, bu festivalin çıtasını daha yukarı taşımak. Bunu hep birlikte başaracağız dedi.