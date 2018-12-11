Antalya Kaş'ta Yağmur ve Hortum Seraları Vurdu

11 Aralık 2018 Salı 12:54



11 Aralık 2018 Salı 12:54

Kaş'ta yağmur ve hortum seraları vurduAntalya'nın Kaş ve Finike ilçelerinde dün gece etkili olan şiddetli yağmur ve hortum yaklaşık 30 dekar sera alanını vurdu. Seralar yıkılırken, içindeki ürünlerin çoğu telef oldu. Finike'de ise 2 tekne battı.Kaş'a bağlı Ova Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında şiddetli yağmur sonrası hortum meydana geldi. Yağış ve hortum bölgedeki seralara zarar verdi. Birçok sera yerle bir olurken, bazılarının plastik örtüleri parçalandı. Seralardaki birçok ürün zarar görürken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 dekar sera alanında zarar olduğu tespit edildi. Olay sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı.Üreticiler sabah erken saatlerden itibaren seralarında zarar görmeyen ürünleri toplamaya başladı.FİNİKE'DEKİ 2 TEKNE BATTIFinike'de ise dün saat 20.30 sıralarında başlayan şiddetli rüzgar ve yağış 23.00'e kadar etkili oldu. Fırtına sırasında Finike Balıkçı Barınağı karşısındaki tahta iskeleye bağlı duran iki amatör balıkçı teknesi battı. Tarımsal alanda da etkili olan fırtınada Turunçova Mahallesi'ndeki 1 dönümlük alanda bulunan sera çöktü, bazı seraların da naylonları uçtu.RÜZGARIN ŞİDDETİ 114 KİLOMETREYE ULAŞTIFinike merkez ve Saklısu istasyonu verilerine göre Finike ilçe merkezinde metrekareye 18.2 kilogram, Saklısu Mahallesi'ne metrekareye 10.6 kilogram yağış düşerken, rüzgarın hızı da saatte 69 kilometre ile 114 kilometre arasında ölçüldü.