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ANTALYA Kaş ve Demreliler, 1 Mayıs'ı mobil konserle kutladı

Kaş ve Demreliler, 1 Mayıs'ı mobil konserle kutladı*- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ilçelerde Mobil Kültür Sanat Etkinlik Otobüsü üzerinden verilen konserle kutladı.

02.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:31
Kaş ve Demreliler, 1 Mayıs'ı mobil konserle kutladı
*- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ilçelerde Mobil Kültür Sanat Etkinlik Otobüsü üzerinden verilen konserle kutladı.
*- Büyükşehir Belediyesi salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılara da destek olmak amacıyla oluşturduğu orkestra ile Kaş ve Demre'de Mobil Otobüs üzerinden halka muhteşem bir konser verdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada pandemi ilan edilen koronavirüs salgınına karşı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü evlerinde kutlayan vatandaşlar için sürpriz bir etkinlik düzenledi. 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Ramazan ayı nedeniyle Kaş merkez Çavdır, Kınık, Yeşilköy, Kalkan mahalleleri ile Demre Merkez'de mobil konser etkinliği düzenlendi.
MOBİL ORKESTRAYA İLGİ BÜYÜKTÜ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatı ile salgın nedeniyle işsiz kalan yerel sanatçıları desteklemek amacıyla, Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu işbirliği ile bir araya gelen yerel sanatçılar Kaş ve Demreli vatandaşlar için konser verdi. Mobil Kültür Sanat Etkinlik Otobüsü üzerinde konser veren yerel sanatçılar orkestrasının konserine ilgi de yüksek oldu.
Kaş ve Demreli vatandaşlar Başkan Böcek'e muhteşem konser için teşekkür etti. ANTALYA Kaş ve Demreliler, 1 Mayıs’ı mobil konserle kutladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs, Antalya, Güncel, Haber

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