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ANTALYA Kavun, üreticinin yüzünü güldürüyor

Kavun, üreticinin yüzünü güldürüyorANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, serada üretilen kavunlar, yurt içi ve dışında tüketicilerle buluşuyor.

07.05.2020 09:13 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:16
Kavun, üreticinin yüzünü güldürüyor
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, serada üretilen kavunlar, yurt içi ve dışında tüketicilerle buluşuyor. Kilosu 7- 8 liradan alıcı bulan kavunlar, üreticinin de yüzünü güldürüyor.
Türkiye'nin en önemli sebze ve meyve üretim merkezlerinden Kumluca'da kavun üretimi de yoğun şekilde yapılıyor. Kumlucalı çiftçiler, ağustos ayı sonunda domates, ekim ayının ilk haftasında da seralara salatalık dikiyor. Domates ve salatalık hasadı ocak ayının ikinci haftasına kadar sürüyor. O tarihten sonra da ikinci ürün olarak kavun fideleri seralarda toprakla buluşuyor. Ocak ayında dikilen kavunlar nisan ayının 15'inden sonra veya mayıs ayının ilk haftasında hasat edilmeye başlıyor.
'KİLOSUNU 7- 8 LİRAYA SATIYORUZ'
Kavun üreticisi Göksan Kara, "15 Ekim'de salatalık ektim. Ocak ayının başına kadar hasat ettik. Salatalığı söktük altına kavun diktik. 18 Ocak'ta kavunu diktik. 4 Nisan'da da kavun hasadına başladık. Çok şükür, Allah bereket versin para kazanıyoruz. Kilosunu 7-8 liraya satıyoruz. Memnunuz" dedi.
5 BİN DEKARDA ÜRETİLİYOR
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Kumluca'da toplam 52 bin dekar alanda örtü altı üretimi yapılıyor. Bu yıl 5 bin dekar alanda kavun üretimi yapılıyor" diye konuştu.
'KAVUN BU YIL ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR'
Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (KUMSEKDER) Başkanı Ahmet Kaya da şunları söyledi:
"Kavun üretimimiz 15 Nisan itibariyle başladı. Üretim artıyor. İhracat devam ediyor. Parasal yönden üreticinin yüzünü güldürüyor. Şimdiden sonra biraz tonaj artar. Mahsul bollaşır. Kavun bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor. Kavunun pazarlamasında sıkıntı yok. İhracat da iyi iç piyasa da iyi." ANTALYA Kavun, üreticinin yüzünü güldürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Kumluca, Güncel, Haber

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