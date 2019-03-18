Antalya Kayak Merkezi İçin Leğenle Kayıp, Karda Güreşti, Pilates Yaptılar

Kaynak: DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2300 rakımlı Akdağ'a yapılması planlanan kayak merkezine kamuoyu oluşturarak destek sağlamak için kayak şenliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar leğenle kayıp, karda güreşti ve pilates yaptı. Alanya merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan yoğun kar yağışının olduğu 2300 rakımlı Akdağ'a yapılması planlanan kayak merkezine dikkati çekerek, kamuoyu oluşturmak amacıyla protokol ve davetlilerin katıldığı bir kayak şenliği düzenlendi. Şenlikte leğenle kayma, güreş, pilates etkinlikleri yapıldı. Kayakçıların özel gösteri yaptığı programda balon uçurma etkinliğiyle renkli görüntüler ortaya çıktı.DAVRAZ'DAN ESİNLENİLDİŞenlik hakkında bilgi veren Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü Kurucu Başkanı Uğur Bülbül, ilçenin yıllardır bir kayak merkezi hayali olduğunu ve bunun gerçekleştirmek için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Bülbül, Biz bu spor kulübünü Handan Aydemir ile kurduk ve başkanlığı Handan Aydemir devraldı. Büyük bir organizasyonla bugün gerçekleşen etkinliği düzenledik. Amacımız Alanya'da bir kayak merkezinin olması. İlçe turizmi açısından bunun çok önemli olacağını düşünüyoruz. Burayı kurmak Handan Aydemir ile birlikte gittiğimiz Davraz'da bir kayak sırasında aklımıza geldi. Bu yola ilk çıktığımızda dernek olarak faaliyet gösterdik. Daha sonra Alanyaspor'un da desteğiyle kulüp haline geldik. Alanya Belediyesi ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) büyük desteğiyle kulübümüzü genişlettik dedi.DENİZDEN KAYAĞAOrganizasyon sürecinin kolay olmadığını belirten Bülbül, Bu etkinlik için belirli kararlar alındı, hukuki engeller atlatıldı. Daha sonra buraya yol çıkışı için Alanya Belediyesi'nin çalışması oldu. İnsanları şehir merkezinden buraya getirebilmek kolay değil. Alanya'da aynı gün denize girebilir, denizden çıktıktan hemen sonra Akdağ'a gelip kayak yapabilirsiniz. Birçok arkadaşımız önce Akdağ'a geldi kayak yaptı, son gidip denize girdi. Bu etkinlik bir haftada olmuş bir şey değil. İki, üç yıllık bir emeğin karşılığı olarak bu etkinliği yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz diye konuştu.