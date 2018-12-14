Antalya Kayıp Aranan Kadın, Falezlerde Ölü Bulundu

Kayıp aranan kadın, falezlerde ölü bulundu
ANTALYA'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan Melahat Özen (27), falezlerde ölü bulundu.
Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa
ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Park içerisinde falezlerde çevreyi izleyenler, yaklaşık 35 metre aşağıda bir kadının hareketsiz yattığını fark etti. Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonunda falezlerden inmeyi başaran ekipler, Melahat Özen olduğu belirlenen kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Özen'in anne, baba ve akrabaları, uzun süre gözyaşı döktü. Kızının cansız bedenini görünce gözyaşına boğulan Muharrem Özen, Melahat Özen'den çarşamba günü akşam saatlerinden bu yana haber alamadıklarını belirtti.
Bir süre önce eşinden ayrıldığı belirtilen Özen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bulunduğu yerden alınarak cenaze aracına konuldu. Kızının cenaze aracına konulduğunu gören Satı Özen, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Özen'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu
'na götürüldü.
14 Aralık 2018 Cuma 18:14